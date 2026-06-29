СБУ запобігла теракту в Києві

Підозрювана під вартою. Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про зрив підготовки теракту в центрі Києва. Правоохоронці затримали двох жінок, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби та підготовці замаху на військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомила СБУ, передає Новини.LIVE.

Як СБУ викрила підготовку теракту

За даними слідства, виконавиці мали закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль українського захисника, припаркований неподалік Майдану Незалежності. Російські куратори розраховували не лише ліквідувати військового, а й спричинити жертви серед цивільного населення. Плани вдалося зірвати після того, як співробітники СБУ виявили на автомобілі військового GPS-трекер. Це допомогло вчасно викрити схему та затримати обох підозрюваних ще до реалізації теракту.

Затримана підозрювана. Фото: СБУ

Одну із жінок затримали під час отримання вибухівки зі схрону, іншу — за місцем проживання. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже шість кілограмів вибухових речовин. Слідство встановило, що обох жінок завербували окремо через осіб у Росії, які співпрацюють зі спецслужбами РФ. Одна з них, безробітна жителька Сумщини, приїхала до Києва та власноруч виготовила вибуховий пристрій за інструкціями куратора, після чого сховала його на кладовищі. Інша — колишня підприємиця із Севастополя — займалася стеженням за військовим та мала встановити вибухівку під його автомобіль. Під час обшуку у неї вилучили перуку, яку вона планувала використати для маскування.

Вибухові пристрої. Фото: СБУ

Обом фігуранткам повідомили про підозру за статтями про державну зраду, підготовку та пособництво у вчиненні теракту, а також незаконне виготовлення й зберігання вибухових пристроїв.

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