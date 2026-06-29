Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СБУ предотвратила теракт в центре Киева и задержала двух агенток РФ

СБУ предотвратила теракт в центре Киева и задержала двух агенток РФ

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 13:07
СБУ предотвратила теракт в Киеве
Подозреваемая находится под стражей. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о срыве подготовки теракта в центре Киева. Правоохранители задержали двух женщин, которых подозревают в работе на российские спецслужбы и подготовке покушения на военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщила СБУ, передает Новини.LIVE.

Как СБУ раскрыла подготовку теракта

По данным следствия, исполнительницы должны были заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского защитника, припаркованный недалеко от Майдана Независимости. Российские кураторы рассчитывали не только ликвидировать военного, но и причинить жертвы среди гражданского населения. Планы удалось сорвать после того, как сотрудники СБУ обнаружили на автомобиле военного GPS-трекер. Это помогло вовремя раскрыть схему и задержать обеих подозреваемых еще до совершения теракта.

СБУ предотвратила теракт в центре Киева и задержала двух агенток РФ - фото 1
Задержанная подозреваемая. Фото: СБУ

Одну из женщин задержали во время получения взрывчатки из тайника, другую — по месту жительства. В ходе обысков правоохранители изъяли почти шесть килограммов взрывчатых веществ. Следствие установило, что обеих женщин завербовали по отдельности через лиц в России, сотрудничающих со спецслужбами РФ. Одна из них, безработная жительница Сумской области, приехала в Киев и собственноручно изготовила взрывное устройство по инструкциям куратора, после чего спрятала его на кладбище. Другая — бывшая предпринимательница из Севастополя — занималась слежкой за военным и должна была установить взрывчатку под его автомобиль. Во время обыска у неё изъяли парик, который она планировала использовать для маскировки.

СБУ предотвратила теракт в центре Киева и задержала двух агенток РФ - фото 2
Взрывные устройства. Фото: СБУ

Обеим фигуранткам сообщили о подозрении по статьям о государственной измене, подготовке и пособничестве в совершении теракта, а также незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, сотрудники СБУ совместно с военными Третьего армейского корпуса ВСУ задержали российского агента вблизи Лимана в Донецкой области. По данным следствия, он корректировал огонь оккупационных войск по позициям украинских защитников, передавая врагу координаты для ударов.

Как сообщали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины совместно с Федеральным бюро расследований США раскрыла масштабную кибершпионскую кампанию российских спецслужб. По данным следствия, хакеры атаковали мессенджеры украинских, европейских и американских чиновников, военных, политиков и общественных деятелей, пытаясь получить доступ к конфиденциальной информации и персональным данным.

СБУ Киев Криминал
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации