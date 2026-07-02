СБУ викрила крота ГРУ в академії Міноборони: агент передавав дані про українські дрони

Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала російського "крота" у провідній академії Міноборони. Зловмисник намагався "злити" противнику інформацію про новітні розробки українських безпілотників.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Новини.LIVE.

Російський агент в академії Міноборони України

Військова контррозвідка СБУ за участі міністра оборони, головнокомандувача ЗСУ та керівництва військової академії запобігла черговій спробі російських сил отримати доступ до новітніх українських розробок у сфері безпілотних технологій.

Співробітник СБУ та затриманий зловмисник. Фото: СБУ

"За результатами дій на випередження затримано надважливого для РФ агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який шпигував для ворога в одній із провідних академій Міноборони України", — йдеться у повідомленні.

Розслідування встановило, що "кротом" російської спецслужби виявився доцент наукового центру. На замовлення ворожого ГРУ агент копіював та пересилав куратору з РФ проєкту документацію про новітні ударні дрони Сил оборони.

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Крім того, посадовець безпідставно надавав негативні висновки щодо розробок українських виробників озброєння, які перебували на етапі експертної оцінки їхніх тактико-технічних характеристик. Для цього фігурант готував "негативні" висновки на тестові проєкти безпілотних та роботизованих систем, які нібито не придатні до використання в бойових умовах.

Завдяки випереджувальним діям СБУ змогла використати агента для введення противника в оману та водночас не допустити передачі російській стороні секретних напрацювань українського оборонного сектору.

"На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали агента "на гарячому" в його робочому кабінеті, коли він намагався відправити куратору з РФ нові документи. Встановлено, що доцент був завербований російськими спецслужбістами через його знайомого з РФ. В обмін на виконання агентурних завдань фігурант сподівався на "посаду" в окупаційній адміністрації РФ", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затриманий російський агент. Фото: СБУ

Під час обшуку в нього виявили два мобільних телефони та компʼютерну техніку, які зловмисник використовував для законспірованого зв’язку з ГРУ РФ.

Покарання російському агенту

Сліді СБУ оголосили зловмиснику підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі російський агент перебуває під вартою без права внесення застави. Фігуранту загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Як писали Новини.LIVE, у Херсоні СБУ затримала агента ФСБ, який допомагав російським окупантам коригувати удари по позиціях Сил оборони України. Фігурантом виявився уродженець Південного Кавказу.

Раніше СБУ викрила та затримала вісьмох агентів РФ, які за завданням ворога реєстрували супутникові термінали Starlink для потреб збройних формувань держави-агресора.