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Главная Новости дня В рядах ВСУ разоблачили агента РФ, который наводил удары

В рядах ВСУ разоблачили агента РФ, который наводил удары

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 12:25
СБУ задержала агента ГРУ в ВСУ, который корректировал удары по Полтавской области
Подозреваемый в государственной измене. Фото: СБУ

Военная контрразведка СБУ задержала военнослужащего, который, по данным следствия, работал на российскую военную разведку. Он передавал врагу координаты объектов в Полтавской области и корректировал ракетно-дроновые атаки.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

Агент передавал координаты АЗС и воинской части

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины совместно с командованием Вооруженных сил разоблачили еще одного агента российской военной разведки (ГРУ), действовавшего в рядах ВСУ. По данным следствия, он помогал оккупантам готовить удары по территории Полтавской области.

Правоохранители установили, что одной из главных задач фигуранта был сбор информации о местных автозаправочных станциях, которые российские войска рассматривали как потенциальные цели для атак. Также он должен был передавать данные о местах дислокации и перемещения украинских военных в центральных регионах страны.

По информации СБУ, агентом оказался мобилизованный военнослужащий одного из взводов технического обеспечения. Следствие установило, что российские спецслужбы завербовали его после того, как он оставлял антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.

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После вербовки мужчина во время увольнений обходил местность, фотографировал автозаправочные станции, определял их координаты и передавал полученные данные российской стороне. Кроме того, он сообщил врагу местоположение своей воинской части.

Правоохранители задержали подозреваемого по месту прохождения службы. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, который, по данным следствия, содержит доказательства сотрудничества с представителями российской разведки.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Полтавской области под процессуальным руководством Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Новини.LIVE сообщали, что Служба безопасности Украины разоблачила и задержала двух агентов ФСБ, которые готовили теракт против украинских военных в Харьковской области. По данным следствия, злоумышленники планировали массовое отравление защитников, организовав фиктивное благотворительное мероприятие. Благодаря действиям правоохранителей их замысел удалось сорвать.

Новини.LIVE писали, что Служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области агента российской ФСБ, который, по данным следствия, передавал врагу разведданные для подготовки новых ракетных и дронных ударов. Его интересовали оборонные предприятия и логистическая инфраструктура Сил обороны. Правоохранители задержали подозреваемого во время выполнения очередного задания.

СБУ Полтавская область война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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