Ограничение до 50 литров: дефицит бензина достался Санкт-Петербурга

АЗС в России. Фото: росСМИ

В Санкт-Петербурге на ряде автозаправочных станций появились ограничения на продажу бензина. На некоторых АЗС покупателям разрешают приобрести не более 50 литров топлива за один чек. Подобные меры подтвердили представители отдельных сетей, объяснив их текущей ситуацией на рынке.

При этом о масштабном дефиците топлива в городе речи пока не ведут, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на российский СМИ.

По информации участников рынка, наиболее сложная ситуация сложилась с бензином марки АИ-95. Отдельные станции временно сталкиваются с перебоями поставок, однако проблема носит локальный характер. Владельцы сетей в первую очередь обеспечивают топливом наиболее загруженные заправки, тогда как небольшие и удаленные АЗС могут получать продукцию с задержками.

Нефтяники объяснили причины ограничений

Представители отрасли связывают возникшие трудности не с нехваткой бензина как таковой, а с изменением логистических маршрутов. Если раньше поставки осуществлялись с ближайших нефтеперерабатывающих предприятий, то теперь часть топлива приходится доставлять из более удаленных регионов. Из-за увеличения сроков перевозки операторам стало сложнее оперативно пополнять запасы на каждой станции. При этом с дизельным топливом серьезных проблем на рынке не фиксируется.

На фоне сообщений об ограничениях специалисты отмечают, что в городе пока не наблюдается резкого роста цен, очередей на АЗС или массового отсутствия топлива. Вместе с тем участники рынка допускают дальнейшее постепенное повышение стоимости бензина в течение года. По их словам, дополнительное давление на цены оказывают усложнившаяся логистика и внеплановые расходы нефтяных компаний на обслуживание инфраструктуры.

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