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Головна Новини дня Обмеження до 50 літрів: дефіцит бензину дістався Санкт-Петербургу

Обмеження до 50 літрів: дефіцит бензину дістався Санкт-Петербургу

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 23:42
Обмеження до 50 літрів: дефіцит бензину дістався Санкт-Петербургу
АЗС у Росії. Фото: росЗМІ

У Санкт-Петербурзі на низці автозаправних станцій з'явилися обмеження на продаж бензину. На деяких АЗС покупцям дозволяють придбати не більше 50 літрів палива за один чек. Такі заходи підтвердили представники окремих мереж, пояснивши їх поточною ситуацією на ринку.

Водночас про масштабний дефіцит пального в місті поки що не йдеться, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на російський ЗМІ.

За інформацією учасників ринку, найскладніша ситуація склалася з бензином марки АІ-95. Окремі станції тимчасово стикаються з перебоями поставок, проте проблема має локальний характер. Власники мереж насамперед забезпечують паливом найбільш завантажені заправки, тоді як невеликі та віддалені АЗС можуть отримувати продукцію із затримками.

Нафтовики пояснили причини обмежень

Представники галузі пов'язують труднощі, що виникли, не з нестачею бензину як такого, а зі зміною логістичних маршрутів. Якщо раніше поставки здійснювалися з найближчих нафтопереробних підприємств, то тепер частину палива доводиться доставляти з більш віддалених регіонів. Через збільшення термінів перевезення операторам стало складніше оперативно поповнювати запаси на кожній станції. При цьому з дизельним паливом серйозних проблем на ринку не фіксується.

На тлі повідомлень про обмеження фахівці зазначають, що в місті поки що не спостерігається різкого зростання цін, черг на АЗС або масової відсутності палива. Водночас учасники ринку допускають подальше поступове підвищення вартості бензину протягом року. За їхніми словами, додатковий тиск на ціни чинять ускладнена логістика і позапланові витрати нафтових компаній на обслуговування інфраструктури.

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ціни на паливо бензин війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
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