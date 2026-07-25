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Офицер ВСУ: Драпатый принимает армию в тяжелом состоянии

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 23:55
Драпатый принимает армию в тяжелом состоянии, заявил военный ВСУ
Михаил Драпатый. Фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

Офицер ВСУ Андрей Онистрат заявил, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый берет под свое руководство армию, находящуюся в тяжелом состоянии. В то же время многие молодые офицеры поддерживают его назначение и надеются, что вооруженные силы будут реформированы.

Об этом военный рассказал в эфире "Вечір.LIVE".

Что сказал военнослужащий ВСУ о назначении Драпатого

По словам Андрея Онистрата, перед Драпатым стоит сложная задача, поскольку в армии все уже устали, а открывшееся окно возможностей для средних и глубоких ударов скоро закроется.

"На самом деле, он берет армию в тяжелом состоянии, поскольку все устали, инфильтрация идет по всем направлениям. Это достаточно сложно. И физически то окно возможностей, которое открылось в начале мая благодаря ударам, мидл-страйкам и дип-страйкам, на мой взгляд, скоро закроется. Поэтому перед ним стоит сложная задача", — сказал военный.

В то же время он подчеркнул, что молодые офицеры поддерживают назначение Драпатого на должность главнокомандующего и надеются на перемены в армии. Сам Онистрат говорит, что тоже ожидал именно такого кадрового решения.

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"Молодые офицеры, те, кто стал офицерами во время полномасштабной войны, поддерживают эту замену. Многие прямо празднуют", — добавил офицер.

Подводя итог, Онистрат отметил, что военные надеются, что с новым руководством украинская армия сможет провести реформу и стать более эффективной.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Одновременно он подписал указ о назначении на эту должность Михаила Драпатого.

Также мы писали, что на следующий день Зеленский заявил, что ожидает от Драпатого предложений по обновлению кадрового состава в армейской структуре.

ВСУ Михаил Драпатый эфир Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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