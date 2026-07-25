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Головна Новини дня Офіцер ЗСУ: Драпатий бере армію у важкому стані

Офіцер ЗСУ: Драпатий бере армію у важкому стані

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 23:55
Драпатий бере армію у важкому стані, заявив військовий ЗСУ
Михайло Драпатий. Фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

Офіцер ЗСУ Андрій Оністрат заявив, що новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий бере під своє керування армію, яка у важкому стані. Водночас багато молодих офіцерів підтримують його призначення і сподіваються, що збройні сили будуть реформовані.

Про це військовий розповів в ефірі "Вечір.LIVE".

Що сказав воїн ЗСУ про призначення Драпатого

За словами Андрія Оністрата, перед Драпатим стоїть важка історія, оскільки в армії все вже втомлені, а відкрите вікно можливостей для мідл та діпстрайків скоро закриється.

"Насправді, він у важкому стані бере армію, оскільки всі втомлені, інфільтрація на всіх напрямках. Це достатньо важко. І фізично те вікно можливості, яке виникло на початку травня з ударами, мідлстрайками, діпстрайками, на мій погляд - скоро закінчиться. Тому перед ним стоїть важка історія", — сказав військовий.

Водночас він наголосив, що молоді офіцери підтримують призначення Драпатого на посаду головкома та сподіваються на зміни в армії. Сам Оністрат каже, що теж очікував саме такого кадрового рішення.

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"Молоді офіцери, ті, хто став офіцерами під час повномасштабної війни, підтримують цю заміну. Багато хто прямо святкує", — додав офіцер.

Резюмуючи Оністрат зазначив, що військові сподіваються, що з новим керівництвом українська армія зможе реформуватися та стати ефективнішою.

Як повідомляли Новини.LIVE, 22 липня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ. Водночас він підписав указ про призначення на цю посаду Михайла Драпатого.

Також ми писали, що наступного дня Зеленський заявив, що очікує від Драпатого пропозиції щодо оновлення кадрового складу в армійській структурі.

ЗСУ Михайло Драпатий ефір Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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