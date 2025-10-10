Санкции против России — одна страна блокирует 19-й пакет

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (посередине). Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что одна страна блокирует решение о санкциях против РФ и евроинтеграции Украины. Сейчас обсуждается введение новых ограничений против России.

Об этом Радослав Сикорский сообщил во время визита во Львов 10 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Санкции против России блокирует одна страна

Сикорский заявил, что Евросоюз не отдельная страна, поэтому для принятия решений необходимо единодушие. Он также добавил, что сейчас обсуждается введение 19-го пакета санкций против России, но с этим возникают проблемы.

Министр не называл страну, которая препятствует этим процессам, но, вероятно, речь идет о Венгрии.

"Для принятия санкций требуется единодушие, что порой сложно... И вы знаете, как и я, какая страна блокирует это единодушие", — сказал Сикорский.

Напомним, 26 сентября журналист Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС не может принять 19-й пакет санкций против РФ. Соответствующее решение блокирует Словакия.

Уже 7 октября он сообщил, что Словакия хочет обсудить санкции против РФ на уровне лидеров.