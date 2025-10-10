Видео
Главная Новости дня Одна страна блокирует санкции против РФ — заявление Сикорского

Одна страна блокирует санкции против РФ — заявление Сикорского

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 16:06
Санкции против России — одна страна блокирует 19-й пакет
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (посередине). Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что одна страна блокирует решение о санкциях против РФ и евроинтеграции Украины. Сейчас обсуждается введение новых ограничений против России.

Об этом Радослав Сикорский сообщил во время визита во Львов 10 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Санкции против России блокирует одна страна

Сикорский заявил, что Евросоюз не отдельная страна, поэтому для принятия решений необходимо единодушие. Он также добавил, что сейчас обсуждается введение 19-го пакета санкций против России, но с этим возникают проблемы.

Министр не называл страну, которая препятствует этим процессам, но, вероятно, речь идет о Венгрии.

"Для принятия санкций требуется единодушие, что порой сложно... И вы знаете, как и я, какая страна блокирует это единодушие", — сказал Сикорский.

Напомним, 26 сентября журналист Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС не может принять 19-й пакет санкций против РФ. Соответствующее решение блокирует Словакия.

Уже 7 октября он сообщил, что Словакия хочет обсудить санкции против РФ на уровне лидеров.

санкции против России Польша ЕС война в Украине Радослав Сикорский
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
