Україна
Одна країна блокує санкції проти РФ — заява Сікорського

Одна країна блокує санкції проти РФ — заява Сікорського

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 16:06
Санкції проти Росії — одна країна блокує 19-й пакет
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (посередині). Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що одна країна блокує рішення щодо санкцій проти РФ та євроінтеграції України. Зараз обговорюється запровадження нових обмежень проти Росії.

Про це Радослав Сікорський повідомив під час візиту до Львова 10 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Санкції проти Росії блокує одна країна

Сікорський заявив, що Євросоюз не окрема країна, тому для ухвалення рішень необхідна одностайність. Він також додав, що зараз обговорюється запровадження 19-го пакету санкцій проти Росії, але з цим виникають проблеми. 

Міністр не називав країну, яка перешкоджає цим процесам, але, ймовірно, йдеться про Угорщину.

"Для ухвалення санкцій потрібна одностайність, що часом складно… І ви знаєте, як і я, яка країна блокує цю одностайність", — сказав Сікорський. 

Нагадаємо, 26 вересня журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що ЄС не може ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ. Відповідне рішення блокує Словаччина. 

Вже 7 жовтня він повідомив, що Словаччина хоче обговорити санкції проти РФ на рівні лідерів.

санкції проти Росії Польща ЄС війна в Україні Радослав Сікорський
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
