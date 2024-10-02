Новини.LIVE в Умани спросили у одного из паломников, боится ли он российских обстрелов

Один из паломников в Умани ответил, почему не боится российских обстрелов
Каждый год паломники приезжают в Умань на праздник Рош ха-Шана, что символизирует начало нового года у евреев. Несмотря на войну, по состоянию на сегодняшний день в городе уже находятся десятки тысяч хасидов.
Корреспонденты Новини.LIVE побывали в Умани и пообщались с одним из паломников.
Празднование Рош ха-Шана в Умани
У одного из паломников спросили, не боится ли он российских ракетных обстрелов.
"Бог с нами" , — ответил он.
Мужчина рассказал, что добирался в Украину около 30 часов, а потратил на дорогу примерно 12-13 тысяч шекелей, что составляет 130-141 тысяч гривен.
Ранее корреспонденты Новини.LIVE собрали фоторепортаж, отражающий атмосферу событий в Умани. По состоянию на утро 2 октября город принял более 25 тысяч паломников, к концу праздника в Умани ожидается до 50 тысяч хасидов.
Также стало известно, сколько денег приносит Умани еврейский Новый год и какие цены в городе во время празднований Рош ха-Шана.
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