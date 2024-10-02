Новини.LIVE в Умани спросили у одного из паломников, боится ли он российских обстрелов

Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Каждый год паломники приезжают в Умань на праздник Рош ха-Шана, что символизирует начало нового года у евреев. Несмотря на войну, по состоянию на сегодняшний день в городе уже находятся десятки тысяч хасидов.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали в Умани и пообщались с одним из паломников.

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У одного из паломников спросили, не боится ли он российских ракетных обстрелов.

"Бог с нами" , — ответил он.

Мужчина рассказал, что добирался в Украину около 30 часов, а потратил на дорогу примерно 12-13 тысяч шекелей, что составляет 130-141 тысяч гривен.

Ранее корреспонденты Новини.LIVE собрали фоторепортаж, отражающий атмосферу событий в Умани. По состоянию на утро 2 октября город принял более 25 тысяч паломников, к концу праздника в Умани ожидается до 50 тысяч хасидов.

Также стало известно, сколько денег приносит Умани еврейский Новый год и какие цены в городе во время празднований Рош ха-Шана.