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Один з паломників в Умані відповів, чому не боїться російських обстрілів

2 жовтня 2024 16:57
Євгенія Брюховецька - редактор
Новини.LIVE в Умані запитали в одного з паломників, чи боїться він російських обстрілів
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

Щороку паломники приїздять до Умані на свято Рош га-Шана, що символізує початок нового року у євреїв. Не зважаючи на війну, станом на сьогодні у місті вже перебувають десятки тисяч хасидів.

Кореспонденти Новини.LIVE побували в Умані та поспілкувалися з одним із паломників.

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У одного з паломників запитали, чи не боїться він російських ракетних обстрілів. 

"Бог з нами", — відповів він.

Чоловік розповів, що діставався до України близько 30 годин, а витратив на дорогу приблизно 12-13 тисяч шекелів, що становить 130-141 тисяч гривень. 

Раніше кореспонденти Новини.LIVE зібрали фоторепортаж, який відображає атмосферу подій в Умані.  Станом на ранок 2 жовтня місто вже прийняло понад 25 тисяч паломників, до кінця свята в Умані очікується до 50 тисяч хасидів. 

Також стало відомо, скільки грошей приносить Умані єврейський Новий рік та які ціни в місті під час святкувань Рош га-Шана.

паломники Рош га-Шана Умань хасиди війна в Україні

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