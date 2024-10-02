Новини.LIVE в Умані запитали в одного з паломників, чи боїться він російських обстрілів

Один з паломників в Умані відповів, чому не боїться російських обстрілів
Щороку паломники приїздять до Умані на свято Рош га-Шана, що символізує початок нового року у євреїв. Не зважаючи на війну, станом на сьогодні у місті вже перебувають десятки тисяч хасидів.
Кореспонденти Новини.LIVE побували в Умані та поспілкувалися з одним із паломників.
Святкування Рош га-Шана в Умані
У одного з паломників запитали, чи не боїться він російських ракетних обстрілів.
"Бог з нами", — відповів він.
Чоловік розповів, що діставався до України близько 30 годин, а витратив на дорогу приблизно 12-13 тисяч шекелів, що становить 130-141 тисяч гривень.
Раніше кореспонденти Новини.LIVE зібрали фоторепортаж, який відображає атмосферу подій в Умані. Станом на ранок 2 жовтня місто вже прийняло понад 25 тисяч паломників, до кінця свята в Умані очікується до 50 тисяч хасидів.
Також стало відомо, скільки грошей приносить Умані єврейський Новий рік та які ціни в місті під час святкувань Рош га-Шана.
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