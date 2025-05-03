Зеленский анонсировал новую встречу советников стран

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 3 мая, во время общения с журналистами рассказал о планах провести еще одну встречу советников по вопросам нацбезопасности. В ней могут принять участие представители США, Великобритании, Франции и Германии.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Встреча советников по нацбезопасности

По словам Зеленского, встреча на уровне советников по нацбезопасности станет продолжением апрельских переговоров в Лондоне и Париже. В то же время президент не может назвать точную дату, поскольку в США "произошли некоторые изменения".

Отметим, что под "изменениями" он имел в виду увольнение советника президента США Дональда Трампа Майка Волца. Украинский лидер также намекнул, что на следующей встрече может присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, так как теперь он исполняет обязанности Волца.

"Думаю, что наверняка полномочия советника по нацбезопасности будут сейчас у министра иностранных дел, Рубио, и поэтому встреча советников будет в этом формате. То есть, никто не будет ожидать нового руководителя, так мне кажется", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский пояснил, что в обоих вариантах гарантий безопасности для Украины главным элементом является большие и сильные ВСУ.

Также он сообщил, что страны-партнеры прорабатывают варианты размещения контингента на территории Украины.