Зеленський анонсував нову зустріч радників країн

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 3 травня, під час спілкування з журналістами розповів про плани провести ще одну зустріч радників з питань нацбезпеки. У ній можуть взяти участь представники США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Про це пише РБК-Україна.

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Зустріч радників з нацбезпеки

За словами Зеленського, зустріч на рівні радників з нацбезпеки стане продовженням квітневих переговорів у Лондоні та Парижі. Водночас президент не може назвати точну дату, оскільки в США "відбулися деякі зміни".

Зазначимо, що під "змінами" він мав на увазі звільнення радника президента США Дональда Трампа Майка Волца. Український лідер також натякнув, що на наступній зустрічі може бути присутній держсекретар США Марко Рубіо, бо тепер він виконує обов'язки Волца.

"Думаю, що напевно повноваження радника з нацбезпеки будуть зараз у міністра закордонних справ, Рубіо, і тому зустріч радників буде в цьому форматі. Тобто ніхто не буде очікувати нового керівника, так мені здається", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, що в обох варіантах гарантій безпеки для України головним елементом є великі та сильні ЗСУ.

Також він повідомив, що країни-партнери опрацьовують варіанти розміщення контингенту на території України.