Обыски в ГПСУ: служба сотрудничает с НАБУ по делу о закупках БпЛА

Детективы НАБУ. Фото: НАБУ

Госпогранслужба сотрудничает со следствием, чтобы выяснить обстоятельства организованной схемы по закупке дронов. Военнослужащий ведомства подозревается по факту создания условий для получения неправомерной выгоды при закупке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГПСУ.

Обыски в подразделениях ГПСУ в Киеве

По данным следствия, военнослужащего ГПСУ подозревают в создании условий для получения неправомерной выгоды при закупке БпЛА. Два дня назад Национальное антикоррупционное бюро приходило с обысками в несколько подразделений ГПСУ. Они связаны с закупкой беспилотных авиационных комплексов в прошлом году.

В Госпогранслужбе отметили, что сама процедура закупки была проведена законно, победителем признана фирма с самым низким ценовым предложением, а задержанный военнослужащий не имел возможности влиять на проведение тендера.

"Госпогранслужба сотрудничает со следствием, способствует проведению процессуальных мероприятий и сама заинтересована в объективном расследовании всех обстоятельств, чтобы установить степень причастности военного", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время войны, когда большая часть личного состава ГПСУ находится в составе Сид обороны, обеспечение подразделений всем необходимым является приоритетом. Отмечается, что в это время никто не имеет ни законного ни морального права наживаться на средствах для фронта.

"Именно поэтому, в рамках расследования следствию предоставляется вся необходимая информация, в том числе и материалы по проведению переговорных процедур во время тендера. Какова причастность военнослужащего к противоправным действиям и меру его ответственности должен определить суд, оценив доказательства обвинения. Подчеркнем, что покрывать любые противоправные действия никто не будет", — подчеркнули пограничники.

