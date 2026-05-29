Главная Новости дня НАБУ разоблачило схему на миллион долларов при закупке дронов для ГПСУ

НАБУ разоблачило схему на миллион долларов при закупке дронов для ГПСУ

Дата публикации 29 мая 2026 18:26
Работник НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и специальная антикоррупционная прокуратура разоблачили чиновника Государственной пограничной службы Украины и владельца частной компании по производству беспилотников на вымогательстве взятки в размере 1 млн долларов США. По данным следствия, деньги требовали за беспрепятственное заключение контракта и прием дронов для нужд пограничников.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, передает Новини.LIVE.

НАБУ разоблачило миллионную взятку при закупке дронов для ГПСУ

Следствие установило, что в августе 2025 года одна из воинских частей ГПСУ начала закупку партии беспилотных авиационных комплексов. К переговорной процедуре допустили частное общество, которое предложило поставить продукцию на сумму 825 млн грн.

Во время тендера на связь с директором компании вышел владелец другого предприятия, которое также производит БпЛА. Он заявил о якобы предварительных договоренностях с Администрацией ГПСУ и попросил не снижать стоимость дронов, поскольку победу в закупке должна была получить именно его фирма.

Впрочем, директор компании-конкурента подал обновленное предложение со сниженной ценой, благодаря чему его предприятие выиграло тендер.

После этого, по данным НАБУ, владелец другой компании в сговоре с представителями пограничной службы начал требовать неправомерную выгоду от победителя закупки. За беспрепятственное подписание договора и дальнейшую приемку техники должностными лицами ГПСУ от него требовали 1 млн долларов США.

Следствие считает, что эти средства планировали распределить между организатором схемы и должностными лицами пограничной службы.

Для убеждения директора компании-победителя ему организовали телефонный разговор с представителем ГПСУ. Во время него собеседник заявил, что требования о взятке якобы согласованы с Администрацией ГПСУ.

Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к организации схемы.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее НАБУ и САП объявили новые подозрения по делу о масштабной коррупции в Верховном Суде. По данным следствия, к схеме получения взятки за решение в интересах владельца группы "Финансы и кредит" могут быть причастны трое действующих судей и один судья в отставке.

Также стало известно, что антикоррупционные органы опровергли информацию о якобы расследовании в отношении жены президента Украины Елены Зеленской. В ведомствах заявили, что такие сообщения являются фейком и очередной информационной атакой со стороны России.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
