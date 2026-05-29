НАБУ разоблачило схему на миллион долларов при закупке дронов для ГПСУ

Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и специальная антикоррупционная прокуратура разоблачили чиновника Государственной пограничной службы Украины и владельца частной компании по производству беспилотников на вымогательстве взятки в размере 1 млн долларов США. По данным следствия, деньги требовали за беспрепятственное заключение контракта и прием дронов для нужд пограничников.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

НАБУ разоблачило миллионную взятку при закупке дронов для ГПСУ

Следствие установило, что в августе 2025 года одна из воинских частей ГПСУ начала закупку партии беспилотных авиационных комплексов. К переговорной процедуре допустили частное общество, которое предложило поставить продукцию на сумму 825 млн грн.

Во время тендера на связь с директором компании вышел владелец другого предприятия, которое также производит БпЛА. Он заявил о якобы предварительных договоренностях с Администрацией ГПСУ и попросил не снижать стоимость дронов, поскольку победу в закупке должна была получить именно его фирма.

Впрочем, директор компании-конкурента подал обновленное предложение со сниженной ценой, благодаря чему его предприятие выиграло тендер.

После этого, по данным НАБУ, владелец другой компании в сговоре с представителями пограничной службы начал требовать неправомерную выгоду от победителя закупки. За беспрепятственное подписание договора и дальнейшую приемку техники должностными лицами ГПСУ от него требовали 1 млн долларов США.

Следствие считает, что эти средства планировали распределить между организатором схемы и должностными лицами пограничной службы.

Для убеждения директора компании-победителя ему организовали телефонный разговор с представителем ГПСУ. Во время него собеседник заявил, что требования о взятке якобы согласованы с Администрацией ГПСУ.

Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к организации схемы.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее НАБУ и САП объявили новые подозрения по делу о масштабной коррупции в Верховном Суде. По данным следствия, к схеме получения взятки за решение в интересах владельца группы "Финансы и кредит" могут быть причастны трое действующих судей и один судья в отставке.

Также стало известно, что антикоррупционные органы опровергли информацию о якобы расследовании в отношении жены президента Украины Елены Зеленской. В ведомствах заявили, что такие сообщения являются фейком и очередной информационной атакой со стороны России.