НАБУ викрило схему на мільйон доларів під час закупівлі дронів для ДПСУ

Працівник НАБУ. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та спеціальна антикорупційна прокуратура викрили посадовця Державної прикордонної служби України та власника приватної компанії з виробництва безпілотників на вимаганні хабаря у розмірі 1 млн доларів США. За даними слідства, гроші вимагали за безперешкодне укладення контракту та приймання дронів для потреб прикордонників.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України, передає Новини.LIVE.

НАБУ викрило мільйонний хабар під час закупівлі дронів для ДПСУ

Слідство встановило, що у серпні 2025 року одна з військових частин ДПСУ розпочала закупівлю партії безпілотних авіаційних комплексів. До переговорної процедури допустили приватне товариство, яке запропонувало поставити продукцію на суму 825 млн грн.

Під час тендеру на зв'язок із директором компанії вийшов власник іншого підприємства, яке також виробляє БпЛА. Він заявив про нібито попередні домовленості з Адміністрацією ДПСУ та попросив не знижувати вартість дронів, оскільки перемогу в закупівлі мала отримати саме його фірма.

Втім, директор компанії-конкурента подав оновлену пропозицію зі зниженою ціною, завдяки чому його підприємство виграло тендер.

Читайте також:

Після цього, за даними НАБУ, власник іншої компанії у змові з представниками прикордонної служби почав вимагати неправомірну вигоду від переможця закупівлі. За безперешкодне підписання договору та подальше приймання техніки посадовцями ДПСУ від нього вимагали 1 млн доларів США.

Слідство вважає, що ці кошти планували розподілити між організатором схеми та посадовцями прикордонної служби.

Для переконання директора компанії-переможця йому організували телефонну розмову з представником ДПСУ. Під час неї співрозмовник заявив, що вимоги щодо хабаря нібито погоджені з Адміністрацією ДПСУ.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схеми.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше НАБУ та САП оголосили нові підозри у справі про масштабну корупцію у Верховному Суді. За даними слідства, до схеми отримання хабаря за рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит" можуть бути причетні троє чинних суддів та один суддя у відставці.

Також стало відомо, що антикорупційні органи спростували інформацію про нібито розслідування щодо дружини президента України Олени Зеленської. У відомствах заявили, що такі повідомлення є фейком та черговою інформаційною атакою з боку Росії.