Обшуки в ДПСУ: служба співпрацює з НАБУ у справі про закупівлі БпЛА

Детективи НАБУ. Фото: НАБУ

Держприкордонслужба співпрацює зі слідством, аби з'ясувати обставини організованої схеми щодо закупівлі дронів. Військовослужбовець відомства підозрюється за фактом створення умов для отримання неправомірної вигоди під час закупівлі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДПСУ.

Обшуки у підрозділах ДПСУ в Києві

За даними слідства, військовослужбовця ДПСУ підозрюють у створенні умов для отримання неправомірної вигоди під час закупівлі БпЛА. Два дні тому Національне антикорупційне бюро приходило з обшуками в кілька підрозділів ДПСУ. Вони пов'язані з закупівлею безпілотних авіаційних комплексів в минулому році.

У Держприкордослужбі відмітили, що сама процедура закупівлі була проведена законно, переможцем визнано фірму з найнижчою ціновою пропозицією, а затриманий військовослужбовець не мав можливості впливати на проведення тендеру.

"Держприкордонслужба співпрацює зі слідством, сприяє проведенню процесуальних заходів та сама зацікавлена в об’єктивному розслідуванні всіх обставин, аби встановити ступінь причетності військового", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що під час війни, коли більша частина особового складу ДПСУ перебуває в складі Сид оборони, забезпечення підрозділів всім необхідним є пріоритетом. Зазначається, що у цей час ніхто не має ні законного ні морального права наживатися на засобах для фронту.

"Саме тому, в рамках розслідування слідству надається вся необхідна інформація, зокрема і матеріали з проведення переговорних процедур під час тендеру. Яка причетність військовослужбовця до протиправних дій і міру його відповідальності має визначити суд, оцінивши докази обвинувачення. Наголосимо, що покривати будь-які протиправні дії ніхто не буде", — підкреслили прикордонники.

