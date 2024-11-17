Телефонный разговор Шольца и Путина — Туск раскритиковал звонок

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Associated Press

Телефонные звонки не остановят президента России Владимира Путина. Следующие недели будут решающими.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X в воскресенье, 17 ноября.

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Телефонная дипломатия не поможет

Туск в своем сообщении упомянул о ночной атаке России, одной из самых больших за весь период войны, которая произошла после телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным.

Польский премьер подчеркнул, что эта атака доказывает, что телефонная дипломатия не заменит реальную поддержку Украины со стороны Запада. Он также отметил, что следующие недели будут решающими не только для войны, но и для будущего всего мира.

"Путина телефонными звонками никто не остановит. Вчерашняя атака, одна из самых больших в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить настоящую поддержку Украины со стороны всего Запада. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего" , — говорится в сообщении.

Пост Туска в Х

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 15 ноября позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину. Это произошло впервые за два года.

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому диктатору Владимиру Путину. По словам Зеленского, такое решение может иметь плохие последствия.