Телефонна розмова Шольца та Путіна — Туск розкритикував дзвінок

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Associated Press

Телефонні дзвінки не зупинять президента Росії Володимира Путіна. Наступні тижні будуть вирішальними.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X у неділю, 17 листопада.

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Туск у своєму дописі згадав про нічну атаку Росії, одну з найбільших за весь період війни, яка сталася після телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним.

Польський прем'єр підкреслив, що ця атака доводить, що телефонна дипломатія не замінить реальної підтримки України з боку Заходу. Він також зауважив, що наступні тижні будуть вирішальними не лише для війни, а й для майбутнього всього світу.

"Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Вчорашня атака, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу. Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього", — йдеться у повідомленні.

Пост Туска в "Х"

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 листопада зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Це сталося вперше за два роки.

Український президент Володимир Зеленський відреагував на дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до російського диктатора Володимира Путіна. За словами Зеленського, таке рішення може мати погані наслідки.