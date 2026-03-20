Обстреливал дома в Покровске: СБУ объявила подозрение полковнику РФ

Полковник РФ Анатолий Лапандин. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому полковнику Анатолию Лапандину. Он командовал артобстрелами жилых домов в Покровске Донецкой области. Такие действия грубо нарушают требования Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в СБУ 20 марта.

Подозрение для полковника РФ

Спецназовцы рассказали, что СБУ собрала доказательную базу на военного преступника РФ. Он организовал целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры Покровска. Как известно, речь идет о полковнике, командире 439-й реактивной артиллерийской бригады Южного военного округа России Анатолии Лапандине.

"В течение 2023 года он командовал артиллерийскими ударами по жилым домам и учебному заведению фронтового города. Для атак по гражданским объектам враг использовал реактивные системы залпового огня "Торнадо"", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, подчиненные Лапандина во время обстрелов применяли осколочно-фугасные неуправляемые реактивные снаряды, которые направляли по локациям массового пребывания местных жителей. Только в результате одной такой атаки погибли трое гражданских, а еще 11 были ранены.

"Такие действия грубо нарушают требования Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Лапандину о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей)", — отметили в СБУ.

Отметим, в конце февраля во Львове совершили теракт. По адресу на одной из центральных улиц было заложено два самодельных взрывных устройства. Взрывчатка сработала, когда на место прибыли правоохранители, погибла полицейская.

Вскоре задержали подозреваемую 33-летнюю женщину. Она работала на Россию и за выполнение теракта кураторы из ФСБ пообещали подозреваемой 60 тысяч гривен вознаграждения. Вероятно, за эти деньги она хотела погасить долги и закрыть финансовые трудности.