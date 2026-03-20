Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Обстреливал дома в Покровске: СБУ объявила подозрение полковнику РФ

Обстреливал дома в Покровске: СБУ объявила подозрение полковнику РФ

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 12:33
Обстреливал дома в Покровске: СБУ объявила подозрение полковнику РФ
Полковник РФ Анатолий Лапандин. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому полковнику Анатолию Лапандину. Он командовал артобстрелами жилых домов в Покровске Донецкой области. Такие действия грубо нарушают требования Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в СБУ 20 марта.

Подозрение для полковника РФ

Спецназовцы рассказали, что СБУ собрала доказательную базу на военного преступника РФ. Он организовал целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры Покровска. Как известно, речь идет о полковнике, командире 439-й реактивной артиллерийской бригады Южного военного округа России Анатолии Лапандине.

"В течение 2023 года он командовал артиллерийскими ударами по жилым домам и учебному заведению фронтового города. Для атак по гражданским объектам враг использовал реактивные системы залпового огня "Торнадо"", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, подчиненные Лапандина во время обстрелов применяли осколочно-фугасные неуправляемые реактивные снаряды, которые направляли по локациям массового пребывания местных жителей. Только в результате одной такой атаки погибли трое гражданских, а еще 11 были ранены.

"Такие действия грубо нарушают требования Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Лапандину о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей)", — отметили в СБУ.

Отметим, в конце февраля во Львове совершили теракт. По адресу на одной из центральных улиц было заложено два самодельных взрывных устройства. Взрывчатка сработала, когда на место прибыли правоохранители, погибла полицейская.

Вскоре задержали подозреваемую 33-летнюю женщину. Она работала на Россию и за выполнение теракта кураторы из ФСБ пообещали подозреваемой 60 тысяч гривен вознаграждения. Вероятно, за эти деньги она хотела погасить долги и закрыть финансовые трудности.

СБУ обстрелы подозрение Покровск
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации