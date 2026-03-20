Обстрілював будинки в Покровську: СБУ оголосила підозру полковнику РФ

Полковник РФ Анатолій Лапандін. Фото: росЗМІ

Служба безпека України заочно повідомила про підозру російському полковнику Анатолію Лапандіну. Він командував артобстрілами житлових будинків у Покровську Донецької області. Такі дії грубо порушують вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в СБУ 20 березня.

Підозра для полковника РФ

Спецпризначенці розповіли, що СБУ зібрала доказову базу на воєнного злочинця РФ. Він організував цілеспрямоване знищення цивільної інфраструктури Покровська. Як відомо, йдеться про полковника, командира 439-ї реактивної артилерійської бригади Південного військового округу Росії Анатолія Лапандіна.

"Протягом 2023 року він командував артилерійськими ударами по житлових будинках і навчальному закладі фронтового міста. Для атак по цивільних об'єктах ворог використовував реактивні системи залпового вогню "Торнадо"", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, підлеглі Лапандіна під час обстрілів застосовували осколково-фугасні некеровані реактивні снаряди, які спрямовували по локаціях масового перебування місцевих жителів. Лише внаслідок однієї такої атаки загинули троє цивільних, а ще 11 були поранені.

"Такі дії грубо порушують вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Лапандіну про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей)", — наголосили в СБУ.

Зазначимо, наприкінці лютого у Львові вчинили теракт. За адресою на одній з центральних вулиць було закладено два саморобні вибухові пристрої. Вибухівка спрацювала, коли на місце прибули правоохоронці, загинула поліцейська.

Невдовзі затримали підозрювану 33-річну жінку. Вона працювала на Росію і за виконання теракту куратори з ФСБ пообіцяли підозрюваній 60 тисяч гривень винагороди. Ймовірно, за ці гроші вона хотіла погасити борги та закрити фінансові труднощі.