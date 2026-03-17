Посадовцям СБУ загрожує 12 років в'язниці за шахрайську схему

Посадовцям СБУ загрожує 12 років в'язниці за шахрайську схему

Дата публікації: 17 березня 2026 19:12
Посадовцям СБУ загрожує 12 років в'язниці за шахрайську схему
Оголошення підозри працівникам СБУ. Фото: Офіс генпрокурора

В Україні викрили схему тиску на бізнес, до якої причетні посадовці Служби безпеки України. Правоохоронці задокументували отримання ними сотень тисяч доларів неправомірної вигоди. Усім фігурантам уже повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Правоохоронці викрили злочинну схему в СБУ

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора підозру оголосили заступнику начальника ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, заступнику начальника УСБУ у Рівненській області, а також цивільній особі-посереднику.

За даними слідства, усім трьом інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Посереднику також інкримінують співучасть у злочині.

Слідство встановило, що посадовці СБУ організували механізм тиску на підприємців. Вони пропонували бізнесу "вирішення проблемних питань" у кримінальних провадженнях в обмін на значні грошові суми.

Зокрема, посадовець ГУ СБУ у Києві та Київській області використовував кримінальне провадження як інструмент незаконного збагачення. Для комунікації з підприємцями він залучив цивільну особу, яка виконувала роль посередника, координувала зустрічі та передачу грошей.

Посадовцям СБУ оголосили про підозру
Правоохоронці вручили підозри працівникам СБУ. Фото: Офіс генпрокурора

Під час зустрічей на Рівненщині підприємцям озвучили так званий "тариф на спокійну роботу" — 600 тисяч доларів США. За ці кошти обіцяли закрити кримінальне провадження, змінити кваліфікацію справи та надалі не втручатися у діяльність бізнесу.

Зафіксовано, що отримання грошей відбувалося у кілька етапів.
6 березня у Києві передали перший транш у 50 тисяч доларів США як підтвердження намірів. Після цього підприємцям надали своєрідну "дорожню карту" щодо вирішення їхніх проблем у межах кримінального провадження. Другий транш у розмірі 250 тисяч доларів США передали 16 березня в одному з ресторанів Київської області.

Крім того, правоохоронці викрили заступника начальника УСБУ в Рівненській області, який через того самого посередника отримав хабар від підприємця у розмірі понад 22 тисячі доларів США за сприяння у безперешкодному видобутку бурштину.

Загалом слідчі задокументували отримання понад 322 тисяч доларів США.

Усіх трьох фігурантів затримано, а грошові кошти вилучено. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до цієї схеми.

Корупційний скандал в СБУ

У понеділок, 16 березня, правоохоронці затримали кількох високопосадовців СБУ, яких підозрюють у причетності до корупційної схеми. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, серед підозрюваних — заступник начальника ГУ СБУ у Києві та Київській області Олег Токарчук, а також заступник начальника УСБУ в Рівненській області Ігор Брік.

Раніше стало відомо, що у Києві правоохоронці викрили чоловіка, який за 6 тисяч доларів пропонував військовозобов'язаним зняти їх із розшуку та оформити фіктивне працевлаштування для отримання бронювання.

Крім того, на Дніпропетровщині контррозвідка СБУ спільно з НАБУ викрила керівництво оборонного підприємства, яке організувало схему розкрадання бюджетних коштів. Слідство триває.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
