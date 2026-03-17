Чиновникам СБУ грозит 12 лет тюрьмы за мошенническую схему

Чиновникам СБУ грозит 12 лет тюрьмы за мошенническую схему

Дата публикации 17 марта 2026 19:12
Чиновникам СБУ грозит 12 лет тюрьмы за мошенническую схему
Объявление подозрения работникам СБУ. Фото: Офис генпрокурора

В Украине разоблачили схему давления на бизнес, к которой причастны должностные лица Службы безопасности Украины. Правоохранители задокументировали получение ими сотен тысяч долларов неправомерной выгоды. Всем фигурантам уже сообщено о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Новини.LIVE.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора подозрение объявили заместителю начальника ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области, заместителю начальника УСБУ в Ровенской области, а также гражданскому лицу-посреднику.

По данным следствия, всем троим инкриминируют получение неправомерной выгоды в особо крупном размере. Посреднику также инкриминируют соучастие в преступлении.

Следствие установило, что должностные лица СБУ организовали механизм давления на предпринимателей. Они предлагали бизнесу "решение проблемных вопросов" в уголовных производствах в обмен на значительные денежные суммы.

В частности, чиновник ГУ СБУ в Киеве и Киевской области использовал уголовное производство как инструмент незаконного обогащения. Для коммуникации с предпринимателями он привлек гражданское лицо, которое выполняло роль посредника, координировало встречи и передачу денег.

Посадовцям СБУ оголосили про підозру
Правоохранители вручили подозрения работникам СБУ. Фото: Офис генпрокурора

Во время встреч на Ровенщине предпринимателям озвучили так называемый "тариф на спокойную работу" — 600 тысяч долларов США. За эти средства обещали закрыть уголовное производство, изменить квалификацию дела и в дальнейшем не вмешиваться в деятельность бизнеса.

Зафиксировано, что получение денег происходило в несколько этапов.
6 марта в Киеве передали первый транш в 50 тысяч долларов США как подтверждение намерений. После этого предпринимателям предоставили своеобразную "дорожную карту" по решению их проблем в рамках уголовного производства. Второй транш в размере 250 тысяч долларов США передали 16 марта в одном из ресторанов Киевской области.

Кроме того, правоохранители разоблачили заместителя начальника УСБУ в Ривненской области, который через того же посредника получил взятку от предпринимателя в размере более 22 тысяч долларов США за содействие в беспрепятственной добыче янтаря.

В общем следователи задокументировали получение более 322 тысяч долларов США.

Все три фигуранта задержаны, а денежные средства изъяты. Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к этой схеме.

Коррупционный скандал в СБУ

В понедельник, 16 марта, правоохранители задержали нескольких высокопоставленных чиновников СБУ, которых подозревают в причастности к коррупционной схеме. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, среди подозреваемых — заместитель начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Олег Токарчук, а также заместитель начальника УСБУ в Ровенской области Игорь Брик.

Ранее стало известно, что в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который за 6 тысяч долларов предлагал военнообязанным снять их с розыска и оформить фиктивное трудоустройство для получения бронирования.

Кроме того, на Днепропетровщине контрразведка СБУ совместно с НАБУ разоблачила руководство оборонного предприятия, которое организовало схему хищения бюджетных средств. Следствие продолжается.

СБУ коррупция подозрение
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
