Дело Чернышова - суд вернулся к рассмотрению

Судебное заседание по делу Чернышова. Фото: Новини.LIVE

Суд по делу министра национального единства Алексея Чернышева продолжается с перерывами. Сейчас рассматривают вопрос избрания меры пресечения, которая может предусматривать залог в 120 миллионов гривен.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным прокуроров, Чернышов во время пребывания за границей пытался продлить свою командировку с 14 по 21 июня, сомневаясь, стоит ли возвращаться в Украину.

Прокурор заявил, что министр национального единства специально продлил себе командировку, поскольку сомневался, стоит ли возвращаться в Украину.

"Наш тезис заключается в том, что он взял себе паузу для того, чтобы принять решение, возвращаться ему или не возвращаться", — отметил прокурор.

Следствие, которое ведут НАБУ и САП, касается периода, когда министр возглавлял Министерство развития общин и территорий. Его обвиняют в том, что он способствовал одному из застройщиков в обмен на неправомерную выгоду. Одним из доказательств по делу стала книга Григория Сковороды стоимостью тысячу долларов, однако Чернышов отрицает, что знает что-то об этом подарке — он утверждает, что не помнит, откуда книга и кто ее дарил.

Прокуроры настаивают на применении ряда мер пресечения: залоге в 120 миллионов гривен, ношении электронного браслета, изъятии загранпаспорта и запрете общаться с другими фигурантами дела. Защита, в свою очередь, просит уменьшить залог до 20 миллионов, считая нынешние требования чрезмерными и нереальными.

Кроме того, адвокаты отмечают, что из-за изъятия паспорта министр не сможет выполнять свои обязанности, в частности международные поездки, что может повредить обороноспособности страны.

Сам Чернышов заявил, что его заграничная командировка была запланирована заранее и не имела целью покинуть Украину — он лишь работал с украинской диаспорой за рубежом.

Заседание проходит в открытом режиме, хотя защита просила его закрыть из-за риска утечки личной информации. Перерыв продлится до 16:30, после чего рассмотрение дела продолжится.

Напомним, что сегодня, 27 июня, во время слушания в Высшем антикоррупционном суде защитник вице-премьер-министра Алексея Чернышева выразил категорическое недовольство предложенным прокурором залогом в размере 120 миллионов гривен. Адвокат подчеркнул, что такая сумма существенно превышает реальные финансовые возможности его клиента.

Сам Алексей Чернышов отвергает все обвинения НАБУ относительно злоупотребления служебным положением и взяточничестве.

При этом, Чернышов прокомментировал полученный подарок в виде книги Григория Сковороды и объяснил, почему это не может быть доказательством.