Справа Чернишова — суд повернувся до розгляду

Судове засідання через справу Чернишова. Фото: Новини.LIVE

Суд у справі міністра національної єдності Олексія Чернишова триває з перервами. Наразі розглядають питання обрання запобіжного заходу, який може передбачати заставу у 120 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними прокурорів, Чернишов під час перебування за кордоном намагався продовжити своє відрядження з 14 до 21 червня, сумніваючись, чи варто повертатися в Україну.

Прокурор заявив, що міністр національної єдності спеціально подовжив собі відрядження, оскільки сумнівався, чи варто повертатися в Україну.

"Наша теза полягає в тому, що він взяв собі паузу для того, щоб прийняти рішення, чи повертатися йому, чи не повертатися", — зазначив прокурор.

Слідство, яке ведуть НАБУ та САП, стосується періоду, коли міністр очолював Міністерство розвитку громад та територій. Його звинувачують у тому, що він сприяв одному з забудовників у обмін на неправомірну вигоду. Одним із доказів у справі стала книга Григорія Сковороди вартістю тисячу доларів, однак Чернишов заперечує, що знає щось про цей подарунок — він стверджує, що не пам’ятає, звідки книга і хто її дарував.

Прокурори наполягають на застосуванні низки запобіжних заходів: застави у 120 мільйонів гривень, носінні електронного браслета, вилученні закордонного паспорта та забороні спілкуватися з іншими фігурантами справи. Захист, у свою чергу, просить зменшити заставу до 20 мільйонів, вважаючи нинішні вимоги надмірними та нереальними.

Крім того, адвокати зауважують, що через вилучення паспорта міністр не зможе виконувати свої обов’язки, зокрема міжнародні поїздки, що може зашкодити обороноздатності країни.

Сам Чернишов заявив, що його закордонне відрядження було заплановане заздалегідь і не мало на меті залишити Україну — він лише працював з українською діаспорою за кордоном.

Засідання проходить у відкритому режимі, хоча захист просив його закрити через ризик витоку особистої інформації. Перерва триватиме до 16:30, після чого розгляд справи продовжиться.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, під час слухання у Вищому антикорупційному суді захисник віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова висловив категоричне незадоволення запропонованою прокурором заставою у розмірі 120 мільйонів гривень. Адвокат підкреслив, що така сума суттєво перевищує реальні фінансові можливості його клієнта.

Сам Олексій Чернишов відкидає усі звинувачення НАБУ щодо зловживання службовим становищем та хабарництві.

При цьому, Чернишов прокоментував отриманий подарунок у вигляді книги Григорія Сковороди та пояснив, чому це не може бути доказом.