Обама раскритиковал Трампа относительно заявлений о тайленоле и аутизме

Обама обвинил Трампа во лжи о связи тайленола и аутизма
Бывший президент США Барак Обама сказал, что администрация действующего главы Белого дома Дональда Трампа совершила "насилие против правды". Речь идет о заявлении о якобы связи аутизма и тайленола.
Об этом информирует CNN в четверг, 25 сентября.
Обама обвинил Трампа во лжи — что известно
Итак, 44-й президент США Барак Обама прокомментировал недавнее заявление Дональд Трампа, в котором он пытался связать аутизм с употреблением ацетаминофена беременными женщинами. Обвинения Трампа встревожили экспертов в области здравоохранения. Ученые говорят, что существует мало доказательств связи между ними.
"Мы видим, как мой преемник в Овальном кабинете делает противоречивые заявления относительно определенных лекарств и аутизма, которые постоянно опровергаются. Это подрывает общественное здоровье и может навредить беременным женщинам. Мы также рассматриваем, как это беспокоит родителей детей с аутизмом... Все это является насилием против правды", — сказал Обама во время выступления на лондонской Арене O2.
В Белом доме отреагировали на критику, подчеркнув, что Трамп "сосредоточен на решении вопросов и проблем обычных американцев, которые обеспокоены по поводу стремительного роста заболеваемости аутизмом".
Как известно, во время пресс-конференции в Белом доме в понедельник президент Дональд Трамп объявил, что Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США сообщит врачам о том, что использование тайленола во время беременности может быть связано с "очень повышенным риском аутизма".
По данным CNN, Трамп продвигал ряд недоказанных теорий относительно аутизма, тайленола и вакцин, выходя за рамки планов своей администрации, — чтобы выделить новое предупреждение о тайленоле, инвестиции в размере 50 миллионов долларов в дальнейшие исследования аутизма и одобрение потенциального метода лечения.
