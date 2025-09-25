Видео
Главная Новости дня Обама обвинил Трампа во лжи о связи тайленола и аутизма

Обама обвинил Трампа во лжи о связи тайленола и аутизма

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 22:22
Обама раскритиковал Трампа относительно заявлений о тайленоле и аутизме
Экс-президент США Барак Обама. Фото: Иэн Форсайт/Getty Images

Бывший президент США Барак Обама сказал, что администрация действующего главы Белого дома Дональда Трампа совершила "насилие против правды". Речь идет о заявлении о якобы связи аутизма и тайленола.

Об этом информирует CNN в четверг, 25 сентября.

Читайте также:

Обама обвинил Трампа во лжи — что известно

Итак, 44-й президент США Барак Обама прокомментировал недавнее заявление Дональд Трампа, в котором он пытался связать аутизм с употреблением ацетаминофена беременными женщинами. Обвинения Трампа встревожили экспертов в области здравоохранения. Ученые говорят, что существует мало доказательств связи между ними.

"Мы видим, как мой преемник в Овальном кабинете делает противоречивые заявления относительно определенных лекарств и аутизма, которые постоянно опровергаются. Это подрывает общественное здоровье и может навредить беременным женщинам. Мы также рассматриваем, как это беспокоит родителей детей с аутизмом... Все это является насилием против правды", — сказал Обама во время выступления на лондонской Арене O2.

В Белом доме отреагировали на критику, подчеркнув, что Трамп "сосредоточен на решении вопросов и проблем обычных американцев, которые обеспокоены по поводу стремительного роста заболеваемости аутизмом".

Как известно, во время пресс-конференции в Белом доме в понедельник президент Дональд Трамп объявил, что Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США сообщит врачам о том, что использование тайленола во время беременности может быть связано с "очень повышенным риском аутизма".

По данным CNN, Трамп продвигал ряд недоказанных теорий относительно аутизма, тайленола и вакцин, выходя за рамки планов своей администрации, — чтобы выделить новое предупреждение о тайленоле, инвестиции в размере 50 миллионов долларов в дальнейшие исследования аутизма и одобрение потенциального метода лечения.

Ранее мы информировали, что Дональд Трамп призвал беременных женщин отказаться от тайленола.

Также мы информировали, что Дональд Трамп пригрозил экс-президенту США Бараку Обаме уголовным расследованием.

США Дональд Трамп лекарства Барак Обама аутизм
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
