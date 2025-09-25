Відео
Головна Новини дня Обама звинуватив Трампа в брехні про зв'язок тайленолу й аутизму

Обама звинуватив Трампа в брехні про зв'язок тайленолу й аутизму

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 22:22
Обама розкритикував Трампа щодо заяв про тайленол та аутизм
Експрезидент США Барак Обама. Фото: Ієн Форсайт/Getty Images

Колишній президент США Барак Обама сказав, що адміністрація чинного очільника Білого дому Дональда Трампа вчинила "насильство проти правди". Йдеться про заяву щодо нібито зв’язку аутизму та тайленолу.

Про це інформує CNN у четвер, 25 вересня.

Читайте також:

Обама звинуватив Трампа в брехні — що відомо

Отже, 44-й президент США Барак Обама прокоментував нещодавню заяву Дональда Трампа, в якій він намагався пов'язати аутизм із вживанням ацетамінофену вагітними жінками. Звинувачення Трампа стривожили експертів у галузі охорони здоров’я. Науковці кажуть, що існує мало доказів зв’язку між ними.

"Ми бачимо, як мій наступник в Овальному кабінеті робить суперечливі заяви щодо певних ліків та аутизму, які постійно спростовуються. Це підриває громадське здоров'я та може зашкодити вагітним жінкам. Ми також розглядаємо, як це турбує батьків дітей з аутизмом… Все це є насильством проти правди", — сказав Обама під час виступу на лондонській Арені O2.

У Білому домі відреагували на критику, наголосивши, що Трамп "зосереджений на вирішенні питань і проблем звичайних американців, які занепокоєні з приводу стрімкого зростання захворюваності на аутизм".

Як відомо, під час пресконференції в Білому домі в понеділок президент Дональд Трамп оголосив, що Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США повідомить лікарів про те, що використання тайленолу під час вагітності може бути пов'язане з "дуже підвищеним ризиком аутизму".

За даними CNN, Трамп просував низку недоведених теорій щодо аутизму, тайленолу та вакцин, виходячи за рамки планів своєї адміністрації, — щоб виділити нове попередження щодо тайленолу, інвестиції у розмірі 50 мільйонів доларів у подальші дослідження аутизму та схвалення потенційного методу лікування.

Раніше ми інформували, що Дональд Трамп закликав вагітних жінок відмовитися від тайленолу.

Також ми інформували, що Дональд Трамп пригрозив експрезиденту США Бараку Обамі кримінальним розслідуванням.

США Дональд Трамп ліки Барак Обама аутизм
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
