Новый праздник в Украине: Зеленский учредил День сил беспилотных систем

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал официальный указ о введении нового ежегодного праздника — Дня сил беспилотных систем. Его будут отмечать ежегодно 11 июня. Президент подчеркнул, что Украина стала первым государством в мире, которое создало отдельный род таких войск и доказало эффективность современных технологий на поле боя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видеообращение Президента Украины.

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