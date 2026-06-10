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Новый праздник в Украине: Зеленский учредил День сил беспилотных систем

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 20:31
Новый праздник в Украине: Зеленский учредил День сил беспилотных систем
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский подписал официальный указ о введении нового ежегодного праздника — Дня сил беспилотных систем. Его будут отмечать ежегодно 11 июня. Президент подчеркнул, что Украина стала первым государством в мире, которое создало отдельный род таких войск и доказало эффективность современных технологий на поле боя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видеообращение Президента Украины.

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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