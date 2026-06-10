Новый праздник в Украине: Зеленский учредил День сил беспилотных систем
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Дата публикации 10 июня 2026 20:31
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский подписал официальный указ о введении нового ежегодного праздника — Дня сил беспилотных систем. Его будут отмечать ежегодно 11 июня. Президент подчеркнул, что Украина стала первым государством в мире, которое создало отдельный род таких войск и доказало эффективность современных технологий на поле боя.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видеообращение Президента Украины.
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