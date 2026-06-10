Нове свято в Україні: Зеленський заснував День Сил безпілотних систем

Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №485/2026 про створення нового щорічного свята, Дня Сил безпілотних систем. Його відзначатимуть щорічно 11 червня. Президент підкреслив, що Україна стала першою державою у світі, яка створила окремий рід таких військ і довела ефективність сучасних технологій на полі бою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відеозвернення Президента України.

Втрати окупантів та знищення логістики

Новий рід військ продемонстрував неймовірні результати на фронті та в глибокому тилу ворога за досить короткий проміжок часу.

"Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів", — повідомив Володимир Зеленський.

Російські склади, бази та лінії постачання на всіх окупованих територіях і в прикордонних областях Росії зараз перебувають під постійними ударами українських безпілотників.

Читайте також:

Тому керівництво країни планує і надалі активно розвивати цей напрямок, оскільки дрони допомагають мінімізувати втрати серед українських військових.

Указ президента Украіни про заснування Дня СБС. Фото: скріншот

Також глава держави розповів про останні успіхи на фронті.

"Уражений воєнний завод у Чебоксарах – 900 кілометрів від України, і це відпрацювали українські ракети "Фламінго". Також були влучання в об’єкти російської нафтової галузі. Є досягнення і в Чорноморському регіоні", — підкреслив український лідер.

Крім того, президент додав, що Україна готується до надважливих самітів літа — це саміт ЄС, саміт Групи семи та саміт НАТО. Кожен із цих майданчиків має бути результативним для України.

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна очікує рішень G7 і не виключає зустрічі Зеленського з Трампом. Зараз триває узгодження графіків усіх учасників саміту, тому остаточні рішення щодо двосторонніх зустрічей ще не ухвалені.

Також ми повідомляли, що за словами Зеленського, червень і липень можуть визначити для країни дуже багато. Сьогодні триває підготовка до важливих міжнародних зустрічей та рішень, яких Україна очікує від самітів Європейського Союзу, G7 та НАТО.