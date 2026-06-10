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Нове свято в Україні: Зеленський заснував День Сил безпілотних систем

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 20:31
Нове свято в Україні: Зеленський заснував День Сил безпілотних систем
Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №485/2026 про створення нового щорічного свята, Дня Сил безпілотних систем. Його відзначатимуть щорічно 11 червня. Президент підкреслив, що Україна стала першою державою у світі, яка створила окремий рід таких військ і довела ефективність сучасних технологій на полі бою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відеозвернення Президента України.

Втрати окупантів та знищення логістики

Новий рід військ продемонстрував неймовірні результати на фронті та в глибокому тилу ворога за досить короткий проміжок часу.

"Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів", — повідомив Володимир Зеленський.

Російські склади, бази та лінії постачання на всіх окупованих територіях і в прикордонних областях Росії зараз перебувають під постійними ударами українських безпілотників.

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Тому керівництво країни планує і надалі активно розвивати цей напрямок, оскільки дрони допомагають мінімізувати втрати серед українських військових.

Нове свято в Україні: Зеленський заснував День Сил безпілотних систем - фото 1
Указ президента Украіни про заснування Дня СБС. Фото: скріншот

 

Також глава держави розповів про останні успіхи на фронті. 

"Уражений воєнний завод у Чебоксарах – 900 кілометрів від України, і це відпрацювали українські ракети "Фламінго". Також були влучання в об’єкти російської нафтової галузі. Є досягнення і в Чорноморському регіоні", — підкреслив український лідер.

Крім того, президент додав, що Україна готується до надважливих самітів літа — це саміт ЄС, саміт Групи семи та саміт НАТО. Кожен із цих майданчиків має бути результативним для України.

Раніше Новини.LIVE писали, що Україна очікує рішень G7 і не виключає зустрічі Зеленського з Трампом. Зараз триває узгодження графіків усіх учасників саміту, тому остаточні рішення щодо двосторонніх зустрічей ще не ухвалені.

Також ми повідомляли, що за словами Зеленського, червень і липень можуть визначити для країни дуже багато. Сьогодні триває підготовка до важливих міжнародних зустрічей та рішень, яких Україна очікує від самітів Європейського Союзу, G7 та НАТО. 

Володимир Зеленський Сили безпілотних систем ЗСУ свято в Україні
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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