Нацразведку США возглавит Габбард, критикуемый СНБО за российскую пропаганду

Тулси Габбард. Фото: AFP

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил назначить на должность директора Национальной разведки США бывшего конгрессмена от демократов Тулси Габбард. Ранее ее критиковал украинский СНБО.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Еще в начале полномасштабной войны в апреле 2022 года СНБО заявляло, что Габбард "работает за деньги Кремля" на иностранную аудиторию.

Тогда же ее внесли в базу "Миротворец" из-за "распространения российской пропаганды" и "покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Скриншот с сайта "Миротворец"

С того момента Габбард делала несколько неоднозначных заявлений, в частности о вине Вашингтона в российской войне против Украины, поскольку там "много лет провоцировали агрессора".

"Правящая элита Вашингтона руками украинцев хочет убить как можно больше россиян", — говорила она.

Кроме того, Габбард активно рассказывала о якобы "разработках оружия массового поражения в биолабораториях Украины".

Ранее Республиканская партия одержала победу в Палате представителей США, одержав 218 мандатов.

Также мы писали, что Трамп планирует уволить ряд офицеров из Пентагона, а его команда составляет список имен.