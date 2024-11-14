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Новообрану голову Нацрозвідки США критикувала РНБО — деталі

14 листопада 2024 12:40
Євгенія Брюховецька - редактор
Нацрозвідку США очолить Габбард, яку критикувала РНБО за російську пропаганду
Тулсі Габбард. Фото: AFP
Євгенія Брюховецька - редактор

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вирішив призначити на посаду директорки Національної розвідки США колишню конгресменку від демократів Тулсі Габбард. Раніше її критикувала українська РНБО.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Ще на початку повномасштабної війни у квітні 2022 року РНБО заявляло, що Габбард "працює за гроші Кремля" на іноземну аудиторію.

Тоді ж її внесли до бази "Миротворець" через "розповсюдження російської пропаганди" та "замах на суверенітет і територіальну цілісніть України".

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Скриншот з сайту "Миротворець"

З того моменту Габбард робила кілька неоднозначних заяв, зокрема, про провину Вашингтону в російській війні проти України, оскільки там "багато років провокували агресора".

"Правляча еліта Вашингтона руками українців хоче вбити якомога більше росіян", — казала вона.

Крім того, Габбард активно розповідала про нібито "розробки зброї масового ураження в біолабораторіях України".

Раніше Республіканська партія здобула перемогу у Палаті представників США, отримавши 218 мандатів.

Також ми писали, що Трамп планує звільнити низку офіцерів з Пентагону, а його команда складає список імен.

РНБО США розвідка Дональд Трамп призначення вибори у США 2024

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