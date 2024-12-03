США выделили Украине новый пакет военной помощи на 725 млн долларов 2 декабря

Загрузка помощи от США. Фото иллюстративное: АрміяІнформ

В понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине. На этот раз его оценочная стоимость составляет 725 млн долларов.

Об этом говорится на официальном сайте Пентагона.

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Как стало известно, новый пакет помощи предоставит нашей стране дополнительные возможности в самых главных потребностях, включая: возможности противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое оружие.

Говоря подробнее, помощь включает:

боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

ракеты "Стингер";

боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

беспилотные летательные аппараты (БпЛА);

нестойкие наземные мины;

ракеты с трубчатыми пусковыми установки, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

оборудование и боеприпасы для подрывных работ;

оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Параллельно с анонсом помощи Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что провел еженедельный важный разговор со своим американским коллегой Лойдом Остином.

"Обсудили текущую ситуацию на поле боя, ключевые вызовы и потребности украинских Сил обороны. Также сосредоточились на стратегическом планировании 2025 года — в частности, поставке вооружения, техники и оснащении наших подразделений", — проинформировал Умеров.

Особое внимание стороны уделили вопросу подготовки к следующему заседанию в формате "Рамштайн".

Напомним, в первой половине ноября издание The Wall Street Journal писало, что победа Дональда Трампа на выборах президента США ставит под угрозу поставку Украине американского оружия и боеприпасов. В связи с этим пока еще действующий глава Белого дома Джо Байден и его команда спешат использовать оставшиеся деньги, более 6 млрд долларов, которые были предназначены для Украины.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что если США прекратят свою помощь Украине, то в таком случае наша страна, скорее всего, проиграет войну. Он рассказал, что государство имеет военную промышленность, но ее вовсе недостаточно, чтобы противостоять.