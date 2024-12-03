США выделили Украине новый пакет военной помощи на 725 млн долларов 2 декабря

США объявили новый пакет помощи Украине — что вошло
В понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине. На этот раз его оценочная стоимость составляет 725 млн долларов.
Об этом говорится на официальном сайте Пентагона.
Что будет передано Украине
Как стало известно, новый пакет помощи предоставит нашей стране дополнительные возможности в самых главных потребностях, включая: возможности противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое оружие.
Говоря подробнее, помощь включает:
- боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- ракеты "Стингер";
- боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- беспилотные летательные аппараты (БпЛА);
- нестойкие наземные мины;
- ракеты с трубчатыми пусковыми установки, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
- оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
Параллельно с анонсом помощи Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что провел еженедельный важный разговор со своим американским коллегой Лойдом Остином.
"Обсудили текущую ситуацию на поле боя, ключевые вызовы и потребности украинских Сил обороны. Также сосредоточились на стратегическом планировании 2025 года — в частности, поставке вооружения, техники и оснащении наших подразделений", — проинформировал Умеров.
Особое внимание стороны уделили вопросу подготовки к следующему заседанию в формате "Рамштайн".
Напомним, в первой половине ноября издание The Wall Street Journal писало, что победа Дональда Трампа на выборах президента США ставит под угрозу поставку Украине американского оружия и боеприпасов. В связи с этим пока еще действующий глава Белого дома Джо Байден и его команда спешат использовать оставшиеся деньги, более 6 млрд долларов, которые были предназначены для Украины.
Также недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что если США прекратят свою помощь Украине, то в таком случае наша страна, скорее всего, проиграет войну. Он рассказал, что государство имеет военную промышленность, но ее вовсе недостаточно, чтобы противостоять.
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