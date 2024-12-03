США виділили Україні новий пакет військової допомоги на 725 млн доларів 2 грудня

Завантаження допомоги США. Фото ілюстративне: АрміяІнформ

У понеділок, 2 грудня, Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Цього разу його оцінна вартість становить 725 млн доларів.

Про це йдеться на офіційному сайті Пентагону.

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Як стало відомо, новий пакет допомоги надасть нашій країні додаткові можливості у найголовніших потребах, включаючи можливості протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкову зброю.

Говорячи докладніше, допомога включає:

боєприпаси для національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

ракети "Стінгер";

боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

безпілотні літальні апарати (БпЛА);

нестійкі наземні міни;

ракети з трубчастими пусковими установками, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

стрілецька зброя та боєприпаси;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання захисту критично важливої національної інфраструктури;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Паралельно з анонсом допомоги Міністр оборони України Рустем Умеров повідомив, що провів щотижневу важливу розмову зі своїм американським колегою Лойдом Остіном.

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою, ключові виклики та потреби українських Сил оборони. Також зосередилися на стратегічному плануванні 2025 року — зокрема, постачанні озброєння, техніки та оснащенні наших підрозділів", — поінформував Умеров.

Особливу увагу сторони приділили питанню підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн".

Нагадаємо, у першій половині листопада видання The Wall Street Journal писало, що перемога Дональда Трампа на виборах президента США ставить під загрозу постачання Україні американської зброї та боєприпасів. У зв'язку з цим поки що чинний голова Білого дому Джо Байден і його команда поспішають використати гроші у розмірі понад 6 млрд доларів, що залишилися і були призначені для України.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News, що якщо США припинять свою допомогу Україні, то в такому разі наша країна, швидше за все, програє війну. Він розповів, що держава має військову промисловість, але її зовсім замало, щоб протистояти.