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Новые санкции СНБО — за что на бизнесменов наложили ограничения

13 февраля 2025 12:23
Евгения Брюховецкая - редактор
Стало известно, за какую деятельность СНБО ввел санкции против бизнесменов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 февраля, подписал указ о введении санкций против ряда политиков и бизнесменов. Речь идет о Петре Порошенко, Игоре Коломойском, Геннадии Боголюбове, Константине Жеваго и Викторе Медведчуке.

В материале Новини.LIVE рассказали, за что СНБО вводит ограничения против этих лиц.

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Санкции СНБО против бизнесменов

Петр Порошенко — украинский политик, бизнесмен и пятый президент Украины.

Проти Порошенка ввели санкції - що це означає
Петр Порошенко. Фото: Instagram
  • государственная измена — содействие закупке угля в "Л/ДНР" через "Центрэнерго", что усилило энергозависимость Украины от РФ;
  • сотрудничество с РФ — деятельность во власти при каденции Януковича, подготовка Харьковских соглашений;
  • бизнес-интересы в России — владеет фабрикой "Рошен" в Липецке и "Севморзаводом" в Крыму.

Игорь Коломойский — украинский олигарх, бизнесмен и бывший политик.

Геннадий Боголюбов — украинский бизнесмен и партнер Коломойского по группе "Приват". Вместе развивали бизнес в энергетике, нефтяной отрасли, металлургии и финансах.

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Игорь Коломойский. Фото: РБК-Украина
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Геннадий Боголюбов. Фото: Forbes
  • Финансирование войны России — компания Eclaris Group Limited продавала нефть и газ структурам "Газпрома";
  • вывод 750 миллионов гривен из "ПриватБанка".

Константин Жеваго — украинский бизнесмен, миллиардер и бывший народный депутат.

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Константин Жеваго. Фото: Фокус
  • связи с РФ — контакты с подсанкционным олигархом Федоричевым;
  • финансовые преступления — вывод 500 миллионов гривен из банка "Фінанси та кредит";
  • сотрудничество с Россией — компании Жеваго до 2022 года поставляли в РФ грузовики, автошины и другие товары.

Виктор Медведчук — пророссийский политик, бизнесмен и кум Владимира Путина, которого в 2022 году задержали за госизмену. После обмена на украинских военнопленных выехал в Россию.

Нові санкції РНБО проти Віктора Медведчука - передумови обмежень
Виктор Медведчук. Фото: росСМИ
  • Работа на ФСБ России — сбор данных о ВСУ, антиукраинская деятельность в медиа;
  • блокирование развития мобильной связи в Украине;
  • финансирование пророссийских проектов — в 2024 году СБУ прекратила работу "Voice of Europe", которую координировал Медведчук.

Отметим, что санкции против всех лиц введены пожизненно и бессрочно.

Напомним, санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала за границу и другие финансовые ограничения.

Ранее Порошенко прокомментировал введение ограничений СНБО против него.

Петр Порошенко Виктор Медведчук СНБО санкции Игорь Коломойский указ
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