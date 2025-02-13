Стало известно, за какую деятельность СНБО ввел санкции против бизнесменов

Новые санкции СНБО — за что на бизнесменов наложили ограничения
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 февраля, подписал указ о введении санкций против ряда политиков и бизнесменов. Речь идет о Петре Порошенко, Игоре Коломойском, Геннадии Боголюбове, Константине Жеваго и Викторе Медведчуке.
В материале Новини.LIVE рассказали, за что СНБО вводит ограничения против этих лиц.
Санкции СНБО против бизнесменов
Петр Порошенко — украинский политик, бизнесмен и пятый президент Украины.
- государственная измена — содействие закупке угля в "Л/ДНР" через "Центрэнерго", что усилило энергозависимость Украины от РФ;
- сотрудничество с РФ — деятельность во власти при каденции Януковича, подготовка Харьковских соглашений;
- бизнес-интересы в России — владеет фабрикой "Рошен" в Липецке и "Севморзаводом" в Крыму.
Игорь Коломойский — украинский олигарх, бизнесмен и бывший политик.
Геннадий Боголюбов — украинский бизнесмен и партнер Коломойского по группе "Приват". Вместе развивали бизнес в энергетике, нефтяной отрасли, металлургии и финансах.
- Финансирование войны России — компания Eclaris Group Limited продавала нефть и газ структурам "Газпрома";
- вывод 750 миллионов гривен из "ПриватБанка".
Константин Жеваго — украинский бизнесмен, миллиардер и бывший народный депутат.
- связи с РФ — контакты с подсанкционным олигархом Федоричевым;
- финансовые преступления — вывод 500 миллионов гривен из банка "Фінанси та кредит";
- сотрудничество с Россией — компании Жеваго до 2022 года поставляли в РФ грузовики, автошины и другие товары.
Виктор Медведчук — пророссийский политик, бизнесмен и кум Владимира Путина, которого в 2022 году задержали за госизмену. После обмена на украинских военнопленных выехал в Россию.
- Работа на ФСБ России — сбор данных о ВСУ, антиукраинская деятельность в медиа;
- блокирование развития мобильной связи в Украине;
- финансирование пророссийских проектов — в 2024 году СБУ прекратила работу "Voice of Europe", которую координировал Медведчук.
Отметим, что санкции против всех лиц введены пожизненно и бессрочно.
Напомним, санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала за границу и другие финансовые ограничения.
Ранее Порошенко прокомментировал введение ограничений СНБО против него.
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