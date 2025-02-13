Стало известно, за какую деятельность СНБО ввел санкции против бизнесменов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 февраля, подписал указ о введении санкций против ряда политиков и бизнесменов. Речь идет о Петре Порошенко, Игоре Коломойском, Геннадии Боголюбове, Константине Жеваго и Викторе Медведчуке.

В материале Новини.LIVE рассказали, за что СНБО вводит ограничения против этих лиц.

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Санкции СНБО против бизнесменов

Петр Порошенко — украинский политик, бизнесмен и пятый президент Украины.

Петр Порошенко. Фото: Instagram

государственная измена — содействие закупке угля в "Л/ДНР" через "Центрэнерго", что усилило энергозависимость Украины от РФ;

сотрудничество с РФ — деятельность во власти при каденции Януковича, подготовка Харьковских соглашений;

бизнес-интересы в России — владеет фабрикой "Рошен" в Липецке и "Севморзаводом" в Крыму.

Игорь Коломойский — украинский олигарх, бизнесмен и бывший политик.

Геннадий Боголюбов — украинский бизнесмен и партнер Коломойского по группе "Приват". Вместе развивали бизнес в энергетике, нефтяной отрасли, металлургии и финансах.

Игорь Коломойский. Фото: РБК-Украина

Геннадий Боголюбов. Фото: Forbes

Финансирование войны России — компания Eclaris Group Limited продавала нефть и газ структурам "Газпрома";

вывод 750 миллионов гривен из "ПриватБанка".

Константин Жеваго — украинский бизнесмен, миллиардер и бывший народный депутат.

Константин Жеваго. Фото: Фокус

связи с РФ — контакты с подсанкционным олигархом Федоричевым;

финансовые преступления — вывод 500 миллионов гривен из банка "Фінанси та кредит";

сотрудничество с Россией — компании Жеваго до 2022 года поставляли в РФ грузовики, автошины и другие товары.

Виктор Медведчук — пророссийский политик, бизнесмен и кум Владимира Путина, которого в 2022 году задержали за госизмену. После обмена на украинских военнопленных выехал в Россию.

Виктор Медведчук. Фото: росСМИ

Работа на ФСБ России — сбор данных о ВСУ, антиукраинская деятельность в медиа;

блокирование развития мобильной связи в Украине;

финансирование пророссийских проектов — в 2024 году СБУ прекратила работу "Voice of Europe", которую координировал Медведчук.

Отметим, что санкции против всех лиц введены пожизненно и бессрочно.

Напомним, санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала за границу и другие финансовые ограничения.

Ранее Порошенко прокомментировал введение ограничений СНБО против него.