Стало відомо, за яку діяльність РНБО ввела санкції проти бізнесменів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 13 лютого, підписав указ про введення санкцій проти низки політиків та бізнесменів. Мова йде про Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука.

У матеріалі Новини.LIVE розповіли, за що РНБО впроваджує обмеження проти цих осіб.

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Санкції РНБО проти бізнесменів

Петро Порошенко — український політик, бізнесмен і п’ятий президент України.

Петро Порошенко. Фото: Instagram

державна зрада — сприяння закупівлі вугілля в "Л/ДНР" через "Центренерго", що посилило енергозалежність України від РФ;

співпраця з РФ — діяльність у владі за каденції Януковича, підготовка Харківських угод;

бізнес-інтереси у Росії — володіє фабрикою "Рошен" у Липецьку та "Севморзаводом" у Криму.

Ігор Коломойський — український олігарх, бізнесмен і колишній політик.

Геннадій Боголюбов — український бізнесмен і партнер Коломойського по групі "Приват". Разом розвивали бізнес в енергетиці, нафтовій галузі, металургії та фінансах.

Ігор Коломойський. Фото: РБК-Україна

Геннадій Боголюбов. Фото: Forbes

Фінансування війни Росії — компанія Eclaris Group Limited продавала нафту і газ структурам "Газпрому";

виведення 750 мільйонів гривень з "ПриватБанку".

Костянтин Жеваго — український бізнесмен, мільярдер і колишній народний депутат.

Костянин Жеваго. Фото: Фокус

зв’язки з РФ — контакти з підсанкційним олігархом Федоричевим;

фінансові злочини — виведення 500 мільйонів гривень з банку "Фінанси та кредит";

співпраця з Росією — компанії Жеваго до 2022 року постачали до РФ вантажівки, автошини та інші товари.

Віктор Медведчук — проросійський політик, бізнесмен і кум Володимира Путіна, якого у 2022 році затримали за держзраду. Після обміну на українських військовополонених виїхав до Росії.

Віктор Медведчук. Фото: росЗМІ

Робота на ФСБ Росії — збір даних про ЗСУ, антиукраїнська діяльність у медіа;

блокування розвитку мобільного зв’язку в Україні;

фінансування проросійських проєктів — у 2024 році СБУ припинила роботу "Voice of Europe", що координував Медведчук.

Зазначимо, що санкції проти всіх осіб запроваджені довічно та безстроково.

Нагадаємо, санкції передбачають блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону на виведення капіталу за кордон та інші фінансові обмеження.

Раніше Порошенко прокоментував введення обмежень РНБО проти нього.