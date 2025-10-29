Как украинская оборонка формирует новые стандарты global defense: три тренда и вызовы

Военный управляет дроном. Фото: babel

Последняя неделя показала, что мировая оборона переживает фундаментальные изменения: лазеры, массовые дроны и гиперзвуковые системы перекраивают баланс сил. Украина уже не только адаптируется — она экспортирует технологии и тактику, которые меняют доктрину союзников.

Об этом говорится в колонке заместителя председателя совета Defence Alliance of Ukraine Анатолия Амелина для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Три революции, меняющие правила игры

Аналитик выделяет три мегатренда: экономическую революцию в ПВО благодаря лазерам, массовую доминанту беспилотников и новую волну гиперзвуковых вооружений.

Iron Beam — первая оперативная лазерная система — демонстрирует радикальное снижение стоимости перехвата: "один выстрел стоит 3-5 долларов по сравнению с 50-100 тысячами за ракетный перехватчик". Это меняет экономику атаки и обороны и ставит под сомнение модель "войны на истощение".

Система Iron Beam. Фото: Refael

Дроны перестают быть вспомогательным средством: армии переходят на "drone-first warfare", когда контакт начинается с разведки и ударов БПЛА.

"Дроны с ИИ-наведением вызывают 70-80% боевых потерь в российско-украинском конфликте", — пишет автор, а украинские подразделения ежедневно запускают тысячи аппаратов, давая уникальный боевой опыт.

Параллельно разворачивается гиперзвуковая гонка: новые испытания и масштабные расходы делают эту сферу критической для оборонной политики и стратегической устойчивости.

Украинская лаборатория будущего

Украина трансформировалась из реципиента помощи в экспортера технологий и знаний.

"Когда министр обороны ведет переговоры с Пентагоном о продаже миллионов украинских дронов — это признание нашего технологического лидерства", — отмечает автор. Оборонная промышленность выросла с ~$1 млрд в 2022 до ~$35 млрд в 2025 - 40% собственного вооружения и почти 100% дронов производится внутри страны.

Brave1, Defense City и открытые платформы сокращают цикл "идея → боевое применение" с лет до месяцев, что дает конкурентное преимущество на мировом рынке оборонных инноваций.

Окно возможностей

Автор видит несколько стратегических шагов для укрепления роли Украины: экспорт технологий с transfer-of-know-how, развитие собственной ракетной программы (проект "Фламинго") и масштабирование морских дронов с автономной навигацией. Интеграция с НАТО — поставка систем DELTA и Skyranger — превращает украинские разработки в часть общеевропейской архитектуры обороны.

Риски, которые нужно учесть

Вместе с возможностями есть серьезные риски: технологическая зависимость от импортных микрокомпонентов, недозагруженные производственные мощности из-за финансирования, отставание в лазерных системах, что делает экономику перехватов уязвимой, и растущая гиперзвуковая угроза.

Отдельно выделены этические вопросы и вопросы безопасности ИИ: "когда ИИ управляет 70-80% смертельных ударов, мы входим в неизвестную этическую и правовую территорию", — предупреждает автор.

Два сценария будущего

Анализ показывает два пути: пессимистический — роль субподрядчика, когда западные гиганты масштабируют наши разработки, или оптимистический — построение полноценной defense-tech экосистемы мирового уровня. Реализация зависит от финансирования, инвестиций в критические технологии и способности институционализировать боевой опыт.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, когда выполнят государственный заказ на ракеты "Фламинго". По словам Президента, это должно произойти до конца года.

Также ранее Президент Зеленский заявил, что до конца года Украина должна выйти на показатель более 50% оружия украинского производства в защите нашего государства.