Нові реалії війни — як Україна змінює глобальну оборону

Нові реалії війни — як Україна змінює глобальну оборону

Ua en ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 17:58
Оновлено: 17:59
Як українська оборонка формує нові стандарти global defense: три тренди та виклики
Військовий керує дроном. Фото: babel

Останній тиждень показав, що світова оборона переживає фундаментальні зміни: лазери, масові дрони та гіперзвукові системи перекроюють баланс сил. Україна вже не лише адаптується — вона експортує технології й тактику, які змінюють доктрину союзників.

Про це йдеться в колонці заступника голови ради Defence Alliance of Ukraine Анатолія Амеліна для Новини.LIVE.

Три революції, що змінюють правила гри

Аналітик виділяє три мегатренди: економічну революцію в ППО завдяки лазерам, масову домінанту безпілотників і нову хвилю гіперзвукових озброєнь.

Iron Beam — перша оперативна лазерна система — демонструє радикальне зниження вартості перехоплення: "один постріл коштує 3–5 доларів порівняно з 50–100 тисячами за ракетний перехоплювач". Це міняє економіку атаки й оборони і ставить під сумнів модель "війни на виснаження".

Лазерна система ППО
Система Iron Beam. Фото: Refael

Дрони перестають бути допоміжним засобом: армії переходять на "drone-first warfare", коли контакт починається з розвідки й ударів БПЛА.

"Дрони із ШІ-наведенням спричиняють 70–80% бойових втрат у російсько-українському конфлікті", — пише автор, а українські підрозділи щодня запускають тисячі апаратів, даючи унікальний бойовий досвід.

Паралельно розгортається гіперзвукова гонка: нові випробування та масштабні витрати роблять цю сферу критичною для оборонної політики й стратегічної стійкості.

Українська лабораторія майбутнього

Україна трансформувалася з реципієнта допомоги в експортера технологій і знань.

"Коли міністр оборони веде переговори з Пентагоном про продаж мільйонів українських дронів — це визнання нашого технологічного лідерства", — зазначає автор. Оборонна промисловість зросла з ~$1 млрд у 2022 до ~$35 млрд у 2025 — 40% власного озброєння і майже 100% дронів виробляється всередині країни.

Brave1, Defense City та відкриті платформи скорочують цикл "ідея → бойове застосування" з років до місяців, що дає конкурентну перевагу на світовому ринку оборонних інновацій.

Вікно можливостей

Автор бачить кілька стратегічних кроків для зміцнення ролі України: експорт технологій із transfer-of-know-how, розвиток власної ракетної програми (проект "Фламінго") і масштабування морських дронів з автономною навігацією. Інтеграція з НАТО — постачання систем DELTA і Skyranger — перетворює українські розробки на частину загальноєвропейської архітектури оборони.

Проєкт Фламінго
Ракета "Фламінго". Фото: скріншот

Ризики, які потрібно врахувати

Разом із можливостями є серйозні ризики: технологічна залежність від імпортних мікрокомпонентів, недозавантажені виробничі потужності через фінансування;, відставання в лазерних системах, що робить економіку перехоплень уразливою, та зростаюча гіперзвукова загроза.

Окремо виділено етичні та безпекові питання ШІ: "коли ШІ керує 70–80% смертельних ударів, ми входимо в невідому етичну та правову територію", — попереджає автор.

Два сценарії майбутнього

Аналіз показує два шляхи: песимістичний — роль субпідрядника, коли західні гіганти масштабують наші розробки, або оптимістичний — побудова повноцінної defense-tech екосистеми світового рівня. Реалізація залежить від фінансування, інвестицій в критичні технології та здатності інституціоналізувати бойовий досвід.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, коли виконають державне замовлення на ракети "Фламінго". За словами Президента, це має статись до кінця року. 

Також раніше Президент Зеленський заявив, що до кінця року Україна має вийти на показник понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави. 

Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Автор:
Марія Кагал
