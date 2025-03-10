Зеленский сделал заявление относительно помощи от партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

За несколько недель европейские страны приняли десятки решений для увеличения поддержки Украины. Среди которых — оборонные пакеты и укрепление ПВО.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 10 марта.

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"Новые оборонные пакеты, укрепление ПВО и еще больше инвестиций в наш ОПК. За несколько недель европейские страны приняли десятки решений для увеличения поддержки Украины", — сообщил глава государства.

А также отметил, что сильные позиции на фронте и сильная дипломатия должны работать вместе для справедливого и длительного мира. По мнению Зеленского, при лидерстве США и в сотрудничестве со всей Европой это абсолютно достижимо.

"Мир — наша общая цель. Спасибо всем партнерам, которые ежедневно вместе с Украиной приближают мир для всех наших людей", — добавил президент Украины.

Напомним, что 9 марта Зеленский сообщил, что Польша готовит пакеты поддержки и продолжает участие в чешской инициативе по боеприпасам. От Германии — ожидаем ускорения поставок ПВО, систем IRIS-Т и боеприпасов к ним.

"Евросоюз — работаем на уровне институтов ЕС, чтобы перекрыть имеющиеся дефициты в поставках. Нидерланды — есть готовность инвестировать и в дальнейшем в производство оружия в Украине. Страны Северной Европы и Балтии — полная поддержка, и это означает новые пакеты, новые инвестиции в производство оружия, новые политические инициативы, которые укрепят нас всех — и Украину, и Европу. Я хочу поблагодарить всех партнеров", — сказал президент Украины в своем видеообращении 9 марта.

Добавим, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с украинской делегацией в Саудовской Аравии станут ключевыми для разблокирования военной помощи и обмена разведданными. Если разговор будет удачным, этот вопрос решится.