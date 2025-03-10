Зеленський зробив заяву щодо допомоги від партнерів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

За кілька тижнів європейські країни ухвалили десятки рішень для збільшення підтримки України. Серед яких — оборонні пакети та зміцнення ППО.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram у понеділок, 10 березня.

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"Нові оборонні пакети, зміцнення ППО та ще більше інвестицій у наш ОПК. За кілька тижнів європейські країни ухвалили десятки рішень для збільшення підтримки України", — повідомив глава держави.

А також зазначив, що сильні позиції на фронті та сильна дипломатія мають працювати разом для справедливого й тривалого миру. На думку Зеленського, за лідерства США та у співпраці з усією Європою це абсолютно досяжно.

"Мир — наша спільна мета. Дякуємо всім партнерам, які щодня разом з Україною наближають мир для всіх наших людей", — додав президент України.

Нагадаємо, що 9 березня Зеленський повідомив, що Польща готує пакети підтримки та продовжує участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів. Від Німеччини — очікуємо прискорення постачання ППО, систем IRIS-Т і боєприпасів до них.

"Євросоюз — працюємо на рівні інституцій ЄС, щоб перекрити наявні дефіцити в постачанні. Нідерланди — є готовність інвестувати й надалі у виробництво зброї в Україні. Країни Північної Європи та Балтії — повна підтримка, і це означає нові пакети, нові інвестиції у виробництво зброї, нові політичні ініціативи, які зміцнять нас усіх — і Україну, і Європу. Я хочу подякувати всім партнерам", — сказав президент України у своєму відеозвернні 9 березня.

Додамо, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що перемовини з українською делегацією в Саудівській Аравії стануть ключовими для розблокування військової допомоги та обміну розвідданими. Якщо розмова буде вдалою, це питання вирішиться.