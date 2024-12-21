Марьяна Беца стала новым представителем Украины при ООН

Марианна Беца. Фото: LB.UA

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Марьяну Бецу главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. Перед тем Глава государства уволил с этой должности Ирину Боровец.

Соответствующий указ №872/2024 от 21 декабря обнародован на сайте главы государства.

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"Назначить Бецу Марьяну Александровну — заместителя Министра иностранных дел Украины — главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, освободив от исполнения этих обязанностей И.Боровец", — говорится в документе.

Марьяна Беца родилась 1 января 1978 в Киеве. В 1999 году с отличием окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Она также является магистром международного права и переводчиком английского языка.

На дипломатической службе в МИДе Беца находится с 2001 года. В 2001-2005 и 2009-2012 гг. она работала на дипломатических должностях в Договорно-правовом департаменте МИД Украины.

Кроме того, Беца с 2005 по 2009 год работала в посольстве Украины в Королевстве Нидерланды, а с 2012 по июнь 2015 года — в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене (вопросы ОБСЕ).

В должности спикера МИД состоял в 2015-2018 годах.

Напомним, сегодня Зеленский уволил украинских послов в ряде стран. Речь идет о Китае, Японии, Словении, Литве, Кении и Руанде, а также о представителях в ООН.

А вчера Зеленский в вечернем видеообращении сообщил об утверждении кандидатов на должности новых послов более чем в 30 странах мира.