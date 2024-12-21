Мар'яна Беца стала новим представником України при ООН

Мар'яна Беца. Фото: LB.UA

Президент України Володимир Зеленський призначив Мар'яну Бецу головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Перед тим Голова держави звільнив з цієї посади Ірину Боровець.

Відповідний указ №872/2024 від 21 грудня оприлюднений на сайті глави держави.

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"Призначити Бецу Мар'яну Олександрівну — заступника Міністра закордонних справ України — головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, увільнивши від виконання цих обов'язків І.Боровець", — ідеться у документі.

Мар'яна Беца народилася 1 січня 1978 року у Києві. 1999 року з відзнакою закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона ткож є магістром міжнародного права та перекладачем англійської мови.

На дипломатичній службі в МЗС Беца перебуває з 2001 року. У 2001-2005 та 2009-2012 роках вона працювала на дипломатичних посадах в Договірно-правовому департаменті МЗС України.

Окрім того, Беца з 2005 до 2009 року працювала у посольстві України в Королівстві Нідерланди, а з 2012 до червня 2015 року — у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні (питання ОБСЄ).

На посаді речниці МЗС перебувала у 2015-2018 роках.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський звільнив українських послів в низці країн. Йдеться про Китай, Японію, Словенію, Литву, Кенію і Руанду, а також про представників в ООН.

А вчора Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив про затвердження кандидатів на посади нових послів в понад 30 країнах світу.