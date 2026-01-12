Норвегия работает над поставками оружия для Украины — детали

Норвегия работает над расширением использования NASAMS в Украине
Норвегия усиливает военную поддержку Украины. Речь идет прежде всего об обеспечении боеприпасами и повышении эффективности западных систем ПВО.
Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время брифинга в Киеве 12 января, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.
Норвегия усилит поставки оружия для Украины
Как сообщил Эйде, Норвегия интенсивно работает над предоставлением боеприпасов для украинской ПВО, ведь нехватка перехватчиков остается одной из ключевых проблем в условиях постоянных российских воздушных атак.
Также в рамках сотрудничества рассматривается возможность интеграции компонентов украинского производства в зенитные ракетные комплексы NASAMS. Это, по словам Эйде, позволит не только усилить возможности системы, но и значительно расширить масштабы ее применения.
"Мы работаем интенсивно и планируем предоставлять боеприпасы для ракет, это насущная необходимость. Мы знаем о том, что украинские производители могут интегрировать свои компоненты в NASAMS и это будет хорошая и мощная система. NASAMS сейчас немного, и они дорогие. Но благодаря интеграции украинских компонентов мы сможем использовать большее количество этих систем", — сказал Эйде.
Напомним, ранее глава МИД заявил о том, что Норвегия готова присоединиться к гарантиям безопасности для Украины.
А также стало известно, что Норвегия выделит новый пакет финансовой поддержки Украины.
