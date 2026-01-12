Видео
Дата публикации 12 января 2026 14:59
Норвегия работает над поставками оружия для Украины — детали
Эспен Барт Эйде. Фото: кадр из видео

Норвегия усиливает военную поддержку Украины. Речь идет прежде всего об обеспечении боеприпасами и повышении эффективности западных систем ПВО.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время брифинга в Киеве 12 января, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Норвегия усилит поставки оружия для Украины

Как сообщил Эйде, Норвегия интенсивно работает над предоставлением боеприпасов для украинской ПВО, ведь нехватка перехватчиков остается одной из ключевых проблем в условиях постоянных российских воздушных атак.

Также в рамках сотрудничества рассматривается возможность интеграции компонентов украинского производства в зенитные ракетные комплексы NASAMS. Это, по словам Эйде, позволит не только усилить возможности системы, но и значительно расширить масштабы ее применения.

"Мы работаем интенсивно и планируем предоставлять боеприпасы для ракет, это насущная необходимость. Мы знаем о том, что украинские производители могут интегрировать свои компоненты в NASAMS и это будет хорошая и мощная система. NASAMS сейчас немного, и они дорогие. Но благодаря интеграции украинских компонентов мы сможем использовать большее количество этих систем", — сказал Эйде.

Напомним, ранее глава МИД заявил о том, что Норвегия готова присоединиться к гарантиям безопасности для Украины.

А также стало известно, что Норвегия выделит новый пакет финансовой поддержки Украины.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
