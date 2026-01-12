Норвегия готова предоставить гарантии безопасности для Украины - детали

Эспен Барт Эйде. Фото: кадр из видео

Норвегия заявила о готовности присоединиться к гарантиям безопасности для Украины после прекращения войны. В МИД страны отмечают, что речь идет о создании устойчивого мира, а не временной паузе в войне. Соответствующие договоренности требуют согласования с партнерами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время брифинга в Киеве 12 января, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

По словам Эйде, пока остаются детали, которые необходимо согласовать между европейскими странами, Украиной и США.

Министр подчеркнул, что гарантии безопасности имеют ключевое значение не только для Украины, но и как четкий сигнал для России о необратимости мира после прекращения огня - в экономическом, военном и политическом измерениях.

"Мы будем предоставлять гарантии безопасности, как только будет достигнуто прекращение огня. После этого Украина получит долгосрочный мир и мы будем этому способствовать. Есть детали, которые надо обсудить между Европой, Украиной и США. Мы знаем, насколько это важно для Украины. Это также должно донести России, что мир будет продолжаться", — сказал Эспен Барт Эйде.

Напомним, министр иностранных дел Норвегии прибыл в Киев с официальным визитом в понедельник, 12 января. Он встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой и почтил память павших защитников.

Кроме того, стало известно, что Норвегия выделит новый пакет финансовой поддержки Украины в размере 400 млн долларов.