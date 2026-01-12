Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Норвегия присоединится к гарантиям безопасности для Украины

Норвегия присоединится к гарантиям безопасности для Украины

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 14:06
Норвегия готова предоставить гарантии безопасности для Украины - детали
Эспен Барт Эйде. Фото: кадр из видео

Норвегия заявила о готовности присоединиться к гарантиям безопасности для Украины после прекращения войны. В МИД страны отмечают, что речь идет о создании устойчивого мира, а не временной паузе в войне. Соответствующие договоренности требуют согласования с партнерами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время брифинга в Киеве 12 января, передает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Глава МИД Норвегии высказался о гарантиях безопасности для Украины

По словам Эйде, пока остаются детали, которые необходимо согласовать между европейскими странами, Украиной и США.

Министр подчеркнул, что гарантии безопасности имеют ключевое значение не только для Украины, но и как четкий сигнал для России о необратимости мира после прекращения огня - в экономическом, военном и политическом измерениях.

"Мы будем предоставлять гарантии безопасности, как только будет достигнуто прекращение огня. После этого Украина получит долгосрочный мир и мы будем этому способствовать. Есть детали, которые надо обсудить между Европой, Украиной и США. Мы знаем, насколько это важно для Украины. Это также должно донести России, что мир будет продолжаться", — сказал Эспен Барт Эйде.

Напомним, министр иностранных дел Норвегии прибыл в Киев с официальным визитом в понедельник, 12 января. Он встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой и почтил память павших защитников.

Кроме того, стало известно, что Норвегия выделит новый пакет финансовой поддержки Украины в размере 400 млн долларов.

Норвегия Украина Европа война в Украине гарантии безопасности
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации