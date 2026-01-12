Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Норвегія готова приєднатися до гарантій безпеки для України

Норвегія готова приєднатися до гарантій безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 14:06
Норвегія готова надати гарантії безпеки для України — деталі
Еспен Барт Ейде. Фото: кадр з відео

Норвегія заявила про готовність долучитися до безпекових гарантій для України після припинення війни. У МЗС країни наголошують, що йдеться про створення стійкого миру, а не тимчасову паузу у війні. Відповідні домовленості потребують узгодження з партнерами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час брифінгу в Києві 12 січня, передає журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Глава МЗС Норвегії висловився про гарантії безпеки для України

За словами Ейде, наразі залишаються деталі, які необхідно погодити між європейськими країнами, Україною та США.

Міністр підкреслив, що безпекові гарантії мають ключове значення не лише для України, а й як чіткий сигнал для Росії про незворотність миру після припинення вогню — в економічному, військовому та політичному вимірах.

"Ми будемо надавати безпекові гарантії, як тільки буде досягнуто припинення вогню. Після цього Україна отримає довгостроковий мир і ми будемо цьому сприяти. Є деталі, які треба обговорити між Європою, Україною та США. Ми знаємо, наскільки це важливо для України. Це також має донести Росії, що мир триватиме", — сказав Еспен Барт Ейде.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Норвегії прибув до Києва з офіційним візитом в понеділок, 12 січня. Він зустрівся із главою МЗС України Андрієм Сибігою та вшанував пам'ять полеглих захисників.

Крім того, стало відомо, що Норвегія виділить новий пакет фінансової підтримки України у розмірі 400 млн доларів.

Норвегія Україна Європа війна в Україні гарантії безпеки
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації