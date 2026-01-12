Норвегія готова надати гарантії безпеки для України — деталі

Еспен Барт Ейде. Фото: кадр з відео

Норвегія заявила про готовність долучитися до безпекових гарантій для України після припинення війни. У МЗС країни наголошують, що йдеться про створення стійкого миру, а не тимчасову паузу у війні. Відповідні домовленості потребують узгодження з партнерами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час брифінгу в Києві 12 січня, передає журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Глава МЗС Норвегії висловився про гарантії безпеки для України

За словами Ейде, наразі залишаються деталі, які необхідно погодити між європейськими країнами, Україною та США.

Міністр підкреслив, що безпекові гарантії мають ключове значення не лише для України, а й як чіткий сигнал для Росії про незворотність миру після припинення вогню — в економічному, військовому та політичному вимірах.

"Ми будемо надавати безпекові гарантії, як тільки буде досягнуто припинення вогню. Після цього Україна отримає довгостроковий мир і ми будемо цьому сприяти. Є деталі, які треба обговорити між Європою, Україною та США. Ми знаємо, наскільки це важливо для України. Це також має донести Росії, що мир триватиме", — сказав Еспен Барт Ейде.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Норвегії прибув до Києва з офіційним візитом в понеділок, 12 січня. Він зустрівся із главою МЗС України Андрієм Сибігою та вшанував пам'ять полеглих захисників.

Крім того, стало відомо, що Норвегія виділить новий пакет фінансової підтримки України у розмірі 400 млн доларів.