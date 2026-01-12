Відео
Головна Новини дня Норвегія виділить новий пакет допомоги для України

Норвегія виділить новий пакет допомоги для України

Дата публікації: 12 січня 2026 13:26
Норвегія виділить для України 400 млн доларів — куди підуть кошти
Еспен Барт Ейде. фото: кадр з відео

Норвегія посилює підтримку України на тлі посилення ударів РФ по цивільним та інфраструктурі. Новий пакет допомоги передбачає надання 400 млн доларів на відновлення енергетики та реалізацію інфраструктурного проєкту за участі ЄС.

Про це заявив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде під час візиту до Києва в понеділок, 12 січня, повідомляє журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

Норвегія надасть Україні фінансову підтримку

Як зазначив глава МЗС Норвегії,  половину коштів — 200 млн доларів — спрямують на підтримку української енергетичної інфраструктури. Йдеться про закупівлю обладнання та ремонт пошкоджених об'єктів для відновлення електропостачання.

Ще 200 млн доларів Норвегія виділить на будівництво мосту в межах програм фінансування Європейського Союзу. Проєкт має сприяти покращенню логістики та відновленню транспортної інфраструктури.

"Ми розуміємо нинішні погодні умови. Важливо, щоб не лише серця українців були гарячими, а й щоб у квартирах було тепло. Це символ нашої солідарності та залученості до спільних цілей", — зазначив Еспен Барт Ейде під час брифінгу.

Нагадаємо, 12 січня глава МЗС Норвегії прибув до Києва з офіційним візитом. У столиці він вшанував пам'ять загиблих захисників України.

А також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкрив деталі нового пакету підтримки від Норвегії.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
