Норвегия выделит для Украины 400 млн долларов — куда пойдут средства

Норвегия усиливает поддержку Украины на фоне усиления ударов РФ по гражданским и инфраструктуре. Новый пакет помощи предусматривает предоставление 400 млн долларов на восстановление энергетики и реализацию инфраструктурного проекта с участием ЕС.

Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде во время визита в Киев в понедельник, 12 января, сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Норвегия предоставит Украине финансовую поддержку

Как отметил глава МИД Норвегии, половину средств - 200 млн долларов — направят на поддержку украинской энергетической инфраструктуры. Речь идет о закупке оборудования и ремонт поврежденных объектов для восстановления электроснабжения.

Еще 200 млн долларов Норвегия выделит на строительство моста в рамках программ финансирования Европейского Союза. Проект должен способствовать улучшению логистики и восстановлению транспортной инфраструктуры.

"Мы понимаем нынешние погодные условия. Важно, чтобы не только сердца украинцев были горячими, но и чтобы в квартирах было тепло. Это символ нашей солидарности и вовлеченности в общие цели", — отметил Эспен Барт Эйде во время брифинга.

Напомним, 12 января глава МИД Норвегии прибыл в Киев с официальным визитом. В столице он почтил память погибших защитников Украины.

А также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскрыл детали нового пакета поддержки от Норвегии.