Норвегія працює над розширенням використання NASAMS в Україні

Норвегія працює над розширенням використання NASAMS в Україні

Дата публікації: 12 січня 2026 14:59
Норвегія працює над постачанням зброї для України — деталі
Еспен Барт Ейде. Фото: кадр з відео

Норвегія посилює військову підтримку України. Йдеться насамперед про забезпечення боєприпасами та підвищення ефективності західних систем ППО.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час брифінгу в Києві 12 січня, передає журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Норвегія посилить постачання зброї для України

Як повідомив Ейде, Норвегія інтенсивно працює над наданням боєприпасів для української ППО, адже нестача перехоплювачів залишається однією з ключових проблем в умовах постійних російських повітряних атак.

Також у межах співпраці розглядається можливість інтеграції компонентів українського виробництва в зенітні ракетні комплекси NASAMS. Це, за словами Ейде, дозволить не лише посилити можливості системи, а й значно розширити масштаби її застосування.

"Ми працюємо інтенсивно та плануємо надавати боєприпаси для ракет, це нагальна потреба. Ми знаємо про те, що українські виробники можуть інтегрувати свої компоненти у NASAMS і це буде гарна та потужна система. NASAMS зараз небагато, і вони дорогі. Але завдяки інтеграції українських компонентів ми зможемо використовувати більшу кількість цих систем", — сказав Ейде.

Нагадаємо, раніше глава МЗС заявив про те, що Норвегія готова приєднатися до безпекових гарантій для України.

А також стало відомо, що Норвегія виділить новий пакет фінансової підтримки України.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
