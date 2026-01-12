Норвегія працює над постачанням зброї для України — деталі

Еспен Барт Ейде. Фото: кадр з відео

Норвегія посилює військову підтримку України. Йдеться насамперед про забезпечення боєприпасами та підвищення ефективності західних систем ППО.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час брифінгу в Києві 12 січня, передає журналіст Новини.LIVE Галина Остаповець.

Норвегія посилить постачання зброї для України

Як повідомив Ейде, Норвегія інтенсивно працює над наданням боєприпасів для української ППО, адже нестача перехоплювачів залишається однією з ключових проблем в умовах постійних російських повітряних атак.

Також у межах співпраці розглядається можливість інтеграції компонентів українського виробництва в зенітні ракетні комплекси NASAMS. Це, за словами Ейде, дозволить не лише посилити можливості системи, а й значно розширити масштаби її застосування.

"Ми працюємо інтенсивно та плануємо надавати боєприпаси для ракет, це нагальна потреба. Ми знаємо про те, що українські виробники можуть інтегрувати свої компоненти у NASAMS і це буде гарна та потужна система. NASAMS зараз небагато, і вони дорогі. Але завдяки інтеграції українських компонентів ми зможемо використовувати більшу кількість цих систем", — сказав Ейде.

Нагадаємо, раніше глава МЗС заявив про те, що Норвегія готова приєднатися до безпекових гарантій для України.

