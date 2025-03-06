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Норвегия усилит поддержку Украины, — Politico

6 марта 2025 14:18
Евгения Брюховецкая - редактор
Норвегия рассмотрит усиление поддержки Украины — что известно
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре во время речи в парламенте заявил, что страна планирует увеличить военную поддержку Украины. Соответствующее решение рассмотрят норвежские законодатели.

Об этом пишет Politico.

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Так, на фоне критики других скандинавских стран Норвегия обещает усилить поддержку Украины.

"Мы организуем нашу расширенную поддержку так, чтобы она как можно быстрее обеспечивала максимально возможную боевую мощность ВСУ", — сказал Стьоре.

Критика в сторону Норвегии

В последнее время страну критиковали ряд соседей за ограниченную поддержку Украины, несмотря на миллиардные прибыли, заработанные с начала войны путем увеличения поставок газа в Европу.

Речь идет о северных соседях страны — Швеции, Дании и Финляндии. Также неоднократно власти Норвегии критиковала внутренняя оппозиция, призывая увеличить финансовую и военную помощь Украине.

Ранее Reuters писало, что в конце 2024 года парламент Норвегии одобрил выделение 35 миллиардов норвежских крон на помощь Украине.

А на полях Мюнхенской конференции Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Йонасом Стьоре украинское производство оружия.

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