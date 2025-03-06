Норвегія розгляне посилення підтримки України — що відомо

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час промови у парламенті заявив, що країна планує збільшити військову підтримку України. Відповідне рішення розглянуть норвезькі законодавці.

Про це пише Politico.

Читайте також:

Підтримка України від Норвегії

Так, на тлі критики інших скандинавських країн Норвегія обіцяє посилити підтримку України.

"Ми організуємо нашу розширену підтримку так, щоб вона якнайшвидше забезпечувала максимально можливу бойову потужність ЗСУ", — сказав Стьоре.

Критика на адресу Норвегії

Останнім часом країну критикували низка сусідів через обмежену підтримку України, попри мільярдні прибутки, зароблені з початку війни шляхом збільшення поставок газу до Європи.

Йдеться про північних сусідів країни — Швецію, Данію та Фінляндію. Також неодноразово владу Норвегії критикувала внутрішня опозиція, закликаючи збільшити фінансову та військову допомогу Україні.

Раніше Reuters писало, що наприкінці 2024 року парламент Норвегії схвалив виділення 35 мільярдів норвезьких крон на допомогу Україні.

А на полях Мюнхенської конференції Президент України Володимир Зеленський обговорив зі Йонасом Стьоре українське виробництво зброї.